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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
10.04.2018 - 20:54, Son Güncelleme:

Hakimden başsavcılığa kritik soru: Atilla’nın planından kimler nasıl fayda sağladı?

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Hakimden başsavcılığa kritik soru: Atilla’nın planından kimler nasıl fayda sağladı?

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın ceza duruşmasını 7 Mayıs’a erteleyen hakim, avukatlar ve savcıların cevaplandırması için yedi kritik soru sordu. Hakim Berman, Başsavcılığa;  ‘Başsavcılık, Atilla davasının konusu olan yaptırımları delme planında mali çıkar sağlayanların kimler olduğunu ileri sürmektedir. Nasıl fayda elde ettiler?’ sorusunu yöneltti.

Başsavcılık tarafından 15 yıldan (188 ay) fazla hapis ile 50 ila 500 bin dolar para cezası istenen Atilla için hapis cezasını belirleyecek olan hakim Richard Berman, bugün yayınladığı bildiride ilk beş soruyu avukatlara , son iki soruyu ise savcılardan Cuma gününe kadar cevaplandırmasını istedi.

Avukatların cevaplaması gereken sorular şöyle;

1- Mehmet Hakan Atilla kariyeri boyunca kaç kez Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etti. Ve, Washington’da ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle kaç defa buluştu? Türkiye'den kimse Atilla’nın ziyaretlerine eşlik etti mi?

2- Atilla'nın Türk avukatı kimdir? O kişinin firmasının ilişkisi nedir? Reza Zarrab'ı hiç temsil etti mi?

3- Süleyman Aslan'ın Halkbank'ta ne kadar süre (tarih) çalıştı? Halkbank’ta hangi pozisyonda bulundu?

4- Avukatların dilekçesinde belirtilen Türk Konsolosunun Atilla adına ABD Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 26 Mart 2018 tarihli mektubun bir kopyasını veriniz.

5- Savunma avukatlarının 26 Mart 2018 tarihli dilekçesinde cezalandırma ile ilgili "Komite"’nin (Comity- ) hangi  ilkelerine atıfta bulunulmaktadır? (Comity Rule; ABD'nin değişik devletlerinin vatandaşları arasındaki eşitlik kuralı anlamına gelmektedir)

Savcılığa yöneltilen sorular ise;

6- Atilla’nun duruşmasının konusu olan yaptırımlar sona erdi mi? Eğer öyleyse, neden ve Ne zaman bittiler? Açıklayınız.

7- Başsavcılık, Atilla davasının konusu olan yaptırımları delme planında kimlerin mali çıkar sağlayanlar olduğunu ileri sürmektedir. Nasıl fayda elde ettiler?

NASIL FAYDASI OLDU? 

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları

ceza duruşması öncesi mahkemeye sunduğu ve Yargıç Richard Berman’a merhamet çağrısı yaparak, ceza verilememesi, ceza kılavuzuna göre ise en fazla 5 yıl ceza verilebileceğini belirttikleri dilekçe sonrasında, savcılık 188 ay hapis cezası istemişti.

Başsavcılık, Atilla için öngörülen cezanın 105 yıl olduğunu hatırlatan New York Güney Bölgesi Federal Başsavcılığı, ceza taleplerini 188 ay hapis ve 50 ila 500 bin dolar arası para cezası olarak belirledi.

 

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