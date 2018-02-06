Hakim Atilla için hızla karar verecek

Atilla’nın avukatları, duruşmalar sırasında delil yetersizliğinden dolayı davanın düşmesi yönünde başvuruda bulunmuştu. Jürinin 3 Ocak’taki kararının ardından savunma ekibi davanın düşmesi talebiyle ikinci bir başvuru yapacaklarını duyurmuştu. Bunun üzerine, yargıç Richard Berman, Atilla’yı 6 Şubat’ta mahkemeye çağırmıştı. Bu duruşmada Berman, Atilla’ya ikinci başvuru kararını anlayıp anlamadığını soracaktı. Fakat avukatlar karar değiştirip birinci başvuruya sadık kalacaklarını açıklayınca, davanın hakimi Richard Berman bugünkü duruşmayı iptal etti. Berman, bugün yayınladığı bildiride, “ilk başvuruya hızla yanıt vereceğini” duyurdu.