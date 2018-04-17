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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL/NEW YORK
17.04.2018 - 20:49, Son Güncelleme:

Hakan Atilla’nın eşinden ABD'li hakime mektup

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
Hakan Atilla’nın eşinden ABD'li hakime mektup

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmekten suçlu bulunan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 16 Mayıs’a ertelenen ceza duruşması öncesinde Atilla’nın ailesi, komşuları ve arkadaşları tarafından Hakim Richard Berman’a gönderilen 102 mektup mahkeme kayıtlarına geçti.

Atilla’nın 3 Ocak’taki karar duruşmasına gelerek eşine sarılan Burçin Atilla, Hakim Berman’a hitaben yazdığı mektubunda “Hakansız bir hayat bilmiyorum, istemiyorum” ve “Hayatıma devam edemiyorum”, “ Hayallerimiz var bizim köyde tavuk, keçi yetiştireceğiz”, Lütfen Hakan’ı bizde bağışlayın ve hayallerimizi gerçekleştirmemize izin verin”, “Hakan’ı mahkum etmeyin. Sağduyunuza güveniyor, merhametinize sığınıyorum.”diye yazdı.

Hakan Atila’nın çok iyi bir baba olduğunu anlatan Burçin hanım, çok sevdikleri oğullarının ismini kendi isimlerindeki heceleri birleştirerek Burkan koyduklarını belirtti.

Oğullarını hayata hazırlarken ona hep dürüstlükle ilgili mesajlar verdiğini yazan Burçin hanım, eşinin 80 yaşındaki halasıyla dizi izleyen, 5 yaşındaki yeğenleriyle de dans ettiğini mektubunda anlattı. Hakan beyin çevresine doğa sevgisi aşıladığını kendi çizdiği yağlı boya tablolarla dolu evlerindeki çiçekler ve muhabbet kuşlarının bakımını da kendisi yaptığını yazdı.

Mektubunda “Hakan için kırmızı çizgi yalan söylenmesi ve ikiyüzlülüktür” ifadesini de kullanan Burçin hanım, bu nitelikteki insanları hayatından çıkarmak için bir dakika tereddüt etmediğini, bu yüzden çevrelerinin gerçek dostlarla dolu olduğunu da kaydetti.

Burçin Atilla’nın eşinin tutuklanması  sonrasındaki hislerini ise hakim Berman’a şöyle anlatıyor;

“Sayın hakim, Hakan ülkenizde tutuklandığından beri hayat bizim için durdu. Öncelikle benim hayatımın her anını paylaştığım sevgili eşimden ayrı kalmak, onu bitip tükenmek bilmeyen bir özlemle beklemek beni ve ailemizi perişan ediyor. Hakan olmadan her şey anlamsız, evden çıkmıyor, sosyal hayata iştirak etmiyor, gülmüyor, doğru dürüst yemek bile yiyemiyorum. Kısacası hayatıma devam edemiyorum.”

Sayın hakim, tutuklandığı ilk günden beri yanlışlığın anlaşılmasını bekleyerek ve dileyerek geçiriyorum günlerimi, Sizden Hakan’ın mahkemede çizilen profiline değil, tüm hayatı boyunca nasıl yaşadığı, kişilik ve karakteriyle değerlendirmenizi rica ediyorum. Hakan’ın ne daha önce, ne de bundan sonra suç işleyebileceğine, yasaları çiğneyebileceğine inanamam. Hayallerimiz var bizim; oğlumuzu başarıyla üniversiteden mezun olduğunu görüp köyde, tavuk, keçi besleyeceğimiz, meyve, sebze yetiştireceğimiz, tüm ailemizi büyük bir masa etrafında toplayacağımız bir ev sahibi olmak gibi masum ve mütevazi hayaller. Lütfen hakan’ı bizde bağışlayın ve hayallerimizi gerçekleştirmemize izin verin.

…. Hakan’ı mahkum etmeyin. Sağduyunuza güveniyor, merhametinize sığınıyorum.

Saygılarımla,

Burçin Atlla

“BANA BABAMI SEÇME ŞANSI VERİLSEYDİ!”

Hakan Atilla’nın Koç Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler okuyan oğlu Burkan Atilla(20) ise mektunu babasının asıl bir insan olduğunu anlatmak için yazdığını belirterek şu hatırasını paylaştı;

Evimizde 3 tane muhabbet kuşumuz var. Yoğun iş temposundan sonra eve geldiğinde her birine vakit ayırıp onlarla konuşurdu. Kuşlarımızdan birisi hasatalandığında onun için nasıl özenle mama hazırlayıp yedirdiğini, kendisi içemediği için ağzına su damlatışını ve iyileşmesi için o çabayı görmenizi isterdim. Eğer bana babamı seçme şans verilseydi ben yine onu seçerdim. Çünkü benim için ondan daha iyi kalpli, dürüst, vefalı, merhametli, zeki, ahlaklı ve başarılı bir insan yok.

…..Babamla daha yaşanmayı bekleyen çok anımız var. Lütfen onları bizden almayın. Lütfen merhametli bir kararla babamı bize bağışlayın.”

Saygılarımla,

Burkan Atilla

CEZA DURUŞMASI 16 MAYIS’TA

Hakan Atilla'nın avukatları ise bugün mahkemeye verdikleri dilekçede gözaltı memurunun 105 yıl ceza önerisine 107 sayfa dilekçeyle itiraz ettiler. Zaten savcılık bu öneriye rağmen Hakan Atilla için 188 ay (15 yıl) ceza istemişti. Daha önce iki defa ertlenen ceza duruşması 16 Mayıs'ta gerçekleştirlecek.

 

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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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