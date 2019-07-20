Hakan Atilla tahliye edildi
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla New York’taki mahkemede 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Türkiye’ye iade edilmek üzere cezaevinden çıkarılarak Göçmenlik Dairesi polislerine teslim edildi.
Pensilvanya eyaletindeki FCI Schuylkill Cezaevi’nde 28 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Atilla’nın iade işlemlerinin yoğunluğa göre birkaç gün ya da birkaç hafta sürebileceği belirtildi.
Hakan Atilla iade işlemleri tamamlanana kadar Schuylkill Cezaevi’nden buraya 1.5 saat mesafedeki York County Cezaevi’ne nakledildi. Bir süre burada kalacak olan Atilla, THY’ye ait bir uçakla İstanbul’a gönderilecek. Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla, Hürriyet’e yaptığı açıklamada her gün telefonda konuştuğu eşiyle dünden itibaren iletişiminin kalmadığını belirterek, “Allah yardımcısı olsun” dedi. Burçin Atilla, geçtiğimiz ay eşinin cezaevinde yaptığı yağlı boya ve karakalem resimleri Instagram’da paylaşmıştı. ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının Halkbank üzerinden delindiği iddiasıyla Reza Zarrab’ın suçlamaları kabul ederek itirafçı olduğu duruşmalarda Atilla, tüm suçlamaları reddetmişti. ABD’li jüri tarafından altı suçlamadan beşinden suçlu bulunan Hakan Atilla, 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Hâkim Richard Berman, Atilla’nın iyi bir insan olduğunun yakınlarından kendisine gönderilen en az 100 mektuptan anlaşıldığını söylemişti. Atilla’nın cezaevinde kaldığı sürenin aldığı cezadan düşürülmesi ve cezaevindeki iyi hali nedeniyle tahliye tarihi 19 Temmuz olarak duyurulmuştu. Hakan Atilla’nın avukatlarının temyiz mahkemesine açtıkları davanın oturumunun ise birkaç ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.
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