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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
13.02.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Haiti'de bir hapishanedeki tüm mahkumlar firar etti

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Haiti'de bir hapishanedeki tüm mahkumlar firar etti

Karayipler'de bir ada ülkesi olan Haiti'nin güneyinde yer alan bir hapishanedeki 78 mahkum, yakınlarda gerçekleşen hükümet karşıtı protestoyu fırsat bilerek kaçtı.

Polisin Aquin'deki hapishanenin yakınlarında gerçekleşen hükümet karşıtı prostestoyla ilgilenmesi mahkumların kaşmasına neden oldu.

Ülkenin ulusal polis gücü konuyla ilgili soruşturma açtıklarını belirtti.

Soruşturmayı yürüten Ralph Stanley Brice, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'e yaptığı açıklamada, mahkumların duş almaları için belirlenen zaman diliminde topluca duşlara gittiğini ancak daha sonra hücrelerine dönmeyi reddettiklerini, polisin cezaevinin dışındaki eylemlerle meşgul olmasını fırsat bilerek kaçtıklarını anlattı.

Brice, protestocuların kurduğu barikatların 55 km ötede yer alan bir kasabadan gelen polis güçlerinin önünü tıkadığını ekledi.

DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haiti'de Devlet Başkanı Jovenel Moise'e karşı bu hafta düzenlenen protestolarda dört kişi hayatını kaybetti.

Moise'i yolsuzlukla suçlayan binlerce kişi sokaklara çıktı.

Venezuela'nın Haiti'ye verdiği kalkınma kredilerini yetkililerin ve eski bakanların 2008 yılı itibariyla hortumladığı iddiaları protestoların kıvılcımını yaktı.

Mahkeme kayıtlarında yer alan bu iddialara göre Devlet Başkanı Moise da yolsuzluk şemasının içinde yer aldı.

2017'den beri görevde olan Moise, muhalefet ile görüşmek istese de şimdiye kadar başarılı olamadı.

Haiti, Karayipler'deki en yoksul ülke.

 

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