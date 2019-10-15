Hagibis'in adı kaldı
Japonya’da 6 bölgede etkili Hagibis tayfunu bölgeyi terk ederken, geride tam 40 can kaybı ve halen aranan 17 kayıp bıraktı.
Japon Yangın ve Afet Yönetim Ajansı, rüzgâr hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle 17 bölgede 38 bin civarında kişinin de tahliye edildiğini duyurdu. Tokyo ve civar bölgelerde halen 56 bin 800 haneye elektrik verilemezken, Başbakan Abe Şinzo, yerel makamlardan talep beklenmeden tayfundan etkilenen bölgelerde elektrik ve su sistemleri gibi altyapı desteğinin bir an önce onarılması, gıda, su ve diğer malzemelerin tedarik edilmesi talimatını verdi. Meteoroloji birimi, Hagibis’in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.
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