Hagibis tayfununda ağır bilanço: 68 ölü
Japonya’da hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 68’e yükseldi.
Sivil savunma güçleri, polis ve itfaiye yetkilileri, tayfunun etkili olduğu bölgelerde 100’den fazla kişinin yaralandığını ayrıca kayıp 15 kişinin arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Yapılan açıklamada, Hagibis tayfununun ülke genelinde neden olduğu sellerin yanı sıra elektrik ve su kesintilerine yol açtığı vurgulanırken, hükümet yetkilileri Japonya’nın 19 bölgesinde toplam 146 toprak kayması meydana geldiğini belirtti.
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