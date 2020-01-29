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HaberlerDünya HaberleriHafter'in, Trablus'ta okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Hafter'in, Trablus'ta okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

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Hafter'in, Trablus'ta okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, dün öğle saatlerinde başkent Trablus'un güneyindeki bir okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi.

UMH’ye bağlı sağlık kaynakları, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Hadba bölgesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 10 yaşında bir çocuğun yoğun bakımda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hafter milislerinin attığı havan mermileri, Hadba Mahallesi'ndeki bir okulun yaklaşık 100-150 metre yakınında bir evin çatısı ve sokağa olmak üzere iki ayrı noktaya isabet etmişti.

Saldırı sonucu 9, 10, 12 yaşlarında 3 çocuk hayatını kaybetmiş, bir çocuk da yaralanmıştı.

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