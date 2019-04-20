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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
20.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hafter’e Trump'tan telefon

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Hafter’e Trump'tan telefon

Libya’nın doğusunda konuşlu General Halife Hafter güçlerinin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus hükümetine saldırısı sürerken, diplomasi de hareketli. Başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Hafter’e destek verdiği gerekçesiyle Fransa ile güvenlik anlaşmalarını askıya aldı. ABD Başkanı Trump’ın ise General Hafter’i arayarak destek verdiği ortaya çıktı.

AFRİKA’nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkesi Libya’da BM’nin tanıdığı başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile doğudaki Tobruk kentinde üslü Temsilciler Meclisi yönetiminin askeri kolu General Halife Hafter’e bağlı “Libya Ulusal Ordusu” (LUO) arasındaki çatışmalar sürerken, diplomasi cephesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. UMH, General Hafter’i desteklediği için Fransa ile güvenlik ve eğitim başta olmak üzere birtakım anlaşmaları askıya aldı. ABD Başkanı Donald Trump ise telefonla Hafter’i arayarak desteğini açıkladı.

ABD’DEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamaya göre görüşme geçen pazartesi gerçekleşti ve Trump ile Hafter, “Süregiden terörizme karşı faaliyetler ve Libya’da barış ve istikrara ulaşma ihtiyacı”nı ele aldı. Açıklamada, Trump’ın “Mareşal Hafter’in terörizme karşı mücadele ve Lib-

ya’nın petrol kaynaklarını güvenlik altına almadaki rolünü kabul ettiği” belirtildi ve “ikilinin Libya’nın istikrarlı, demokratik bir siyasi sisteme geçişine dair ortak vizyonu ele aldığı” duyuruldu. Telefon görüşmesinin niye birkaç gün sonra duyurulduğu ise açıklık kazanmadı. İngiltere BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Libya’da ateşkesi talep eden yasa tasarısı girişiminde bulunmuş, ABD ve Rusya’dan olumlu yanıt gelmemişti. AFP’ye göre önceki gün BMGK’da yapılan kapalı oturumda Rusya, taslak metinde Hafter’i eleştiren hiçbir imanın olmamasını istedi. ABD ise seçeneklerini değerlendirmek için daha fazla süre talep etti. Krizle ilgili olarak Trump’ın, Hafter’in önemli müttefiki Mısır’a danışıyor olabileceği iddia ediliyor.

FRANSA İDDİASI

Tunus’tan bir haber sitesi ise bir süre önce Fransız askeri danışmanların Hafter’in Trablus’a yönelik askeri operasyonuna destek verdiğini öne sürdü. ‘Tunus Şimdi Ağı’ internet sitesi, Fransız danışmanların Trablus’a 75 km uzaklıktaki Garyan kentinde bulunduğunu, ‘insansız askeri hava araçlarıyla inceleme yaparak bu bilgileri Hafter güçlerine aktardığını’ iddia etti. Tunus Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi de 17 Nisan’da yaptığı açıklamada, diplomatik pasaport taşıyan silahlı 13’ü Fransız toplam 24 Avrupa vatandaşının iki ayrı grup halinde Libya üzerinden Tunus’a girmeye çalışırken yakalandığını söylemişti. 

BİLGİ NOTU

Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter, başkent Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri de “Burkan el-Gadab” (Öfke Volkanı) operasyonunu başlatmıştı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şu ana kadar 213 kişi öldü, 1009 kişi yaralandı.

FRANSA’NIN LİBYA’DAKİ ROLÜ TARTIŞILIYOR

Fransa 2011’de Kaddafi rejiminin devrilmesinde aktif rol oynamış, hava gücünü de yoğun olarak kullanmıştı.

Fransa, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz el Serrac’a bağlı başkanlık muhafızının eğitimini öngören anlaşmayı Ekim 2013’te imzalamıştı.

Euronews’a göre son olarak geçen şubatta Fransa, Trablus hükümetine kıyı şeridi için 6 devriye botu satmıştı.

Ancak Euronews, son dönemde Paris’in General Halife Hafter’e destek vermeye başladığını yazdı. Fransız Le Monde gazetesi de 12 Nisan tarihli makalede, Paris’in Hafter’i destekler tavrının uluslararası tepkilere yol açtığını ifade etti.

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