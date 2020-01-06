Hafter’e kınama

LİBYA’nın uluslararası meşruiyete sahip hükümetini devirmek için silahlı mücadele yürüten Halife Hafter’e bağlı güçlerin önceki akşam başkent Trablus’ta kara harp okuluna yönelik düzenlediği hava saldırısında can kaybı 30’a çıktı, 33 de yaralı bulunuyor. Türkiye, Katar ve Birleşmiş Milletler’in Libya misyonundan saldırıyı kınayan açıklamalar geldi.

Uluslararası tanımaya sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), rakip Libya Ulusal Ordusu’nun (LUO) hava saldırısı düzenlediğini belirtirken Halife Hafter güçleri iddiayı yalanladı. UMH Dışişleri Bakanlığı, Hafter ve adamlarının insanlığa karşı suç işlediğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiğini belirtti. UMH güçleri saldırıya misilleme olarak başkent Trablus’un 160 kilometre güneybatısındaki LUO’ya ait El Vattia üssüne hava saldırısı düzenledi. LUO’dan dört kişinin öldüğü belirtildi.

TÜRKİYE’DEN TEPKİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığı okul saldırısını kınayan bir açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurları tarafından 4 Ocak’ta akşam saatlerinde Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okuluna yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz” ifadesi yer aldı. Taziye ve geçmiş olsun mesajının da yer aldığı açıklamada, “Hafter’in sözde Libya Ulusal Ordusu’nun saldırılarının durdurulması ve Libya’da ateşkes sağlanması, Hafter’e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir” dendi. Açıklamada, Türkiye’nin, meşru UMH ile dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.

BM: SAVAŞ SUÇU OLABİLİR

Libya’da UMH’yi destekleyen Katar, okul saldırısının ‘savaş suçu ya da insanlığa karşı suç’ olarak değerlendirilebileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu da (UNSMIL) saldırıyı kınadı.

Misyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu şekilde sürekli artış gösteren askeri operasyonların, Libya’da durumları daha kompleks hale dönüştürdüğü ve siyasi sürece dönüş fırsatlarını tehdit ettiği belirtildi. Okullar ve hastaneler gibi sivillere uzanan gelişigüzel bombardımanların sürekli artmasının “savaş suçu” sınıfına yükselme ihtimalinin bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, “Suçlular er ya da geç mutlaka cezalandırılacak” ifadeleri kullanıldı.