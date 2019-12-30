‘Hafter’e ‘dur’ denilmezse Libya, Suriye gibi olur’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile başkent Trablus’u tehdit eden ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin sorumlusu Halife Hafter arasında yapılan anlaşmayı daha önce Hafter’in bozduğunu belirtti. İbrahim Kalın, “Orada kimse Hafter’e ‘dur’ demezse, Suriye gibi olur. Dünyanın gözü önünde Hafter’e silah yardımı var. Ocak ayında Almanya’da zirve var. Hafter saldırılara devam ederse Berlin’de toplanmamızın, zirve yapmanın anlamı kalmayacak. Türkiye gidip Libya’yı işgal etmiyor, kimsenin toprağını ele geçirmiyor” dedi. Kalın, Kanal 7 televizyonunda katıldığı programda gündeme ilişkin şunları söyledi:

‘YARDIM TALEP ETTİLER’

“Abu Dabi’de (Libya Başbakanı Fayiz) es-Serrac ve Hafter bir araya geldi. Anlaşma imzalandı. Ancak Hafter bozdu, saldırılara başladı ve o günden beri kimse de Hafter’e dur demedi. Bize de geldiler, ‘anlaşmayı bozdular, meşru da değil’ dediler. Bizden yardım talep ettiler, ağustos, eylül ayı gibi trafik başlamıştı. Biz de ‘üzerimize düşeni yaparız’ dedik. Orada kimse Hafter’e ‘dur’ demezse Suriye gibi olur. Siyasi boşluk gören oraya giriyor. Tezkere çıktıktan sonrası süreç, askeri değerlendirmeler yapılır, yardımın nasıl olacağına dair belirlenir. Orada zorluklar var. Hafter’e silah yardımı var, dünyanın gözü önünde devam ediyor. BM’nin yönettiği bir süreç var. Ocak ayında Almanya’da zirve var. Hafter saldırılara devam ederse Berlin’de toplanmamızın, zirve yapmanın anlamı kalmayacak. Cumhurbaşkanımız, (Almanya Başbakanı Angela) Merkel ile görüşecek.

‘TARİHİ BAĞLARIMIZ VAR’

Türkiye’nin güvenliği sınırlarımızın ötesinde başlar. Libya bizlere çok uzak gelebilir, tarihi bağlarımız var, deniz komşumuz. Kuzey Afrika’da kriz olursa tüm Akdeniz etkilenir Türkiye etkilenir. ‘Bizim Libya’da ne işimiz var’ sözü çok dar bir çerçevedir. Türkiye’nin sahada ve masada olması ilkesi çerçevesinde biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye gidip Libya’yı işgal etmiyor, kimsenin toprağını ele geçirmiyor. Başkaları hamle yapınca ses çıkarmayanlar bir anda ‘Türkiye’nin ne işi var’ diyor. ‘Rusya, İngiltere, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa’nın ne işi var’ demiyorlar. Biz Suriye’nin hangi toprağını işgal ettik. Bu soruları soranlar ya dar bakıyor ya da siyasi ideolojik kaygıyla bakıyorlar. Alternatif koyabilecek bir durum varsa dinleyelim.

BERLİN SÜRECİ

Cumhurbaşkanımız, ‘Cezayir ve Tunus ile diyaloğu arttıralım’ dedi. Tunuslularla kendisi telefonda konuştu. ‘Gelebilirim’ deyince ‘memnun oluruz’ dedi. ‘Yarın gelelim’ dedi, hemen ayarlandı. Bakanlar Kurulu’nun ardından telefonda karar alındı. Cezayir ile temas sürüyor, ziyaret olabilir. Cumhurbaşkanımız, Tunus, Cezayir ve Katar’ın Berlin sürecine dahil edilmesi gerektiğini söylüyor.” Kalın, ABD yaptırımları ile ilgili de şunları söyledi: “Trump yönetimi de rahatsız. Ocak veya şubat ayında yeni bir paket gelecek. Bohça gibi, S-400, TürkAkım var, her şey var. Orada muazzam bir ön yargı var. Suriye, doğu Akdeniz, Libya’da bayrak göstermemizden rahatsız olanlar. Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien ile görüştüm, ‘absürt bir durum’ dedim. ‘Emisyon oranları çok yüksek buna da yaptırım mı koyalım’ diyeceksiniz dedim. ‘Evet, haklısın bu gözle bakacağım, senatörlerle konuşacağım’ dedi. Genel olarak ‘Türkiye Rusya’ya çok yaklaştı, Batı ittifakından koptu’ yorumları yapılıyor. Buraya iten kim? Türkiye’yi hiçbir adıma katmayacaksınız, dışarıda bırakacaksınız, dönüp bize soru soracaksınız. Türkiye, enerji ve savunma sanayii kaynaklarını çeşitlendirecek.”

BİLGİ NOTU



Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin sorumlusu Halife Hafter, 12 Aralık perşembe günü başkent Trablus’un merkezine yeni bir saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

2 TÜRK FİRKATEYNİ LİBYA’NIN BATISINA GİDİYOR



LİBYA’ya asker göndermek için hükümetin bugün TBMM’ye getirmesi beklenen tezkere öncesi, Akdeniz’de ilginç bir gelişme yaşanıyor. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait iki firkateyn, ocak ayı içinde Libya’nın batısındaki Cezayir’de olacak. Milli Savunma Bakanlığı, TCG Göksu ve TCG Gökova firkateynlerinin 7-10 Ocak 2020 tarihlerinde Cezayir’de olacağını duyurdu. İki firkateyn, Türk denizcilik tarihinde önemli bir yeri olan Oruç Reis’in anılması amacıyla bu ülkeyi ziyaret edecek.





ATİNA: ZİRVEYE BİZ DE KATILMAK İSTİYORUZ



YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ocakta Berlin’de planlanan Libya zirvesine ülkesinin de katılmasını istediğini açıkladı. Miçotakis, Yunan To Vima gazetesine verdiği demeçte, Libya sorununun çözümünde AB damgası da olabilmesi için bir sonraki hükümetin, Türkiye ile deniz yetki sınırlarına ilişkin imzalanan mutabakat muhtırasını geçersiz ilan etmesini şart koştu. Miçotakis, Türkiye ile Lahey Adalet Divanı’na başvurulması kapısını açık bıraktı.

ERDOĞAN İLE MERKEL LİBYA’YI GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmenin hemen öncesinde ise Merkel Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda konuştu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı. Almanya’nın başkenti Berlin ocak ayı içerisinde Libya konulu liderler zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre ise, Putin-Merkel telefon görüşmesinde, Libya krizinin çözümünde Almanya ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğu dahil siyasi ve diplomatik çabaların arttırılması ele alındı. Görüşmede, ABD’nin yaptırım kararı verdiği Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesiyle ilgili gelişmeler de değerlendirildi.