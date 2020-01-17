Hafter’e baskı: Almanya Dışişleri Bakanı ikna için Bingazi’ye gitti

ALMANYA pazar günü başkent Berlin’de 12 ülkenin katılacağı Libya zirvesine hazırlanıyor. Alman hükümeti, BM’nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyiz es Serrac ile birlikte isyancı general Halife Hafter’i de konferansa davet etti. Zirveye ev sahipliği yapacak olan Başbakan Angela Merkel, katılımı belirsiz olan isyancı Hafter’i konferansa katılmaya ikna etmesi için Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı Bingazi’ye gönderdi. Hafter, ikna çabalarının ardından Berlin’deki konferansa katılma kararı aldı.

‘SAVAŞI KİMSE KAZANAMAZ’

Bakan Maas, Berlin’deki konferansla Libya’da iç savaşın sona ermesi ve savaş sonrası düzenin kurulması yönünde bir pencere açmayı hedeflediklerini söyledi. Maas, Hafter ile görüşmeden önce “Bu savaşı hiç kimse askeri olarak kazanamaz” diye konuştu. Maas, görüşmeden sonra ise isyancı generalin ateşkesi devam ettirme konusunda istekli olduğunu söyledi. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hafter ile Maas arasında gerçekleşen görüşmeden bir fotoğraf ile beraber, “Hafter mevcut ateşkesi devam ettirmek için taahhüdünü yineledi” açıklaması yer aldı.

HAFTER’İN ÖFKE NÖBETİ

Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Almanya Başbakanı Merkel, “Dışişleri Bakanımız bugün Hafter ile görüştü. Hafter’in ateşkesin devamına hazır olması iyi bir mesaj. Bu zaten şart. Konferansta silah ambargosunu da görüşeceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bunu karara bağlamıştı, ama maalesef tam uyulmadı” ifadelerini kullandı.

13 Ocak’ta Moskova’da Türkiye ve Rusya’nın çabalarıyla Libya iç savaşının tarafları bir araya gelmiş ancak Hafter son anda geri adım atarak kalıcı ateşkes anlaşması imzalamamıştı. Bloomberg haber sitesi, Hafter’in Moskova’da Putin tarafından kırmızı halıyla Kremlin’de karşılanacağını hayal ettiğini ancak Dışişleri Bakanlığı konutuna gelmesi sonucu ‘öfke nöbeti’ geçirdiğini yazdı. Bloomberg, Hafter’in zirveden ayrılmasının Putin için başarısızlık ifade ettiğini belirtti.

Bu arada Halife Hafter dün gece Atina’ya gitti. Kaldığı otelde Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşen Hafter’in bugün, Berlin’deki konferansa çağrılmayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor. (Celal ÖZCAN/BERLİN)

7 ÜLKE İMZA ATTI: TÜRKİYE’SİZ ‘GAZ BİRLİĞİ’

RUM-Yunan ikilisi ile İsrail ve Mısır, yanlarına İtalya, Ürdün ve Filistin’i de alarak doğu Akdeniz’de doğalgaz birliği kurdu. 7 doğu Akdeniz ülkesi, Mısır’ın başkenti Kahire’de buluşarak kendi aralarında oluşturdukları gaz forumunu, kuruluş anlaşması imzalayarak uluslararası örgüt haline getirdi. Bu ülkeler, petrol ülkeleri birliği OPEC’in gaz versiyonunu oluşturmaya çalışıyor.

ABD VE AB’den DESTEK

7 ülkenin enerji bakanları, bölgedeki doğalgaz kaynaklarının geliştirilmesi ve pazarlanması konusunda işbirliğini artırmak amacıyla forum oluşturdukların belirtti. Kuruluş anlaşmasına AB, ABD ve Dünya Bankası’ndan da yetkililer tanıklık etti. Kıbrıs Rum yönetimi Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, imza töreni öncesinde Mısır Petrol Bakanı Tarık El Molla ile doğalgaz konusunda ayrı bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Grubun doğu Akdeniz’i paylaşım planları Türkiye’nin Libya ile deniz yetki alanları anlaşması imzalamasıyla bozuldu. Buna rağmen İsrail, Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan bu ay başında Atina’da, doğu Akdeniz doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak 2 bin kilometrelik boru hattı anlaşması imzaladı. Uzmanlar boru hattının Türkiye’nin bölgesinden geçmesi nedeniyle hayata geçmesinin güç olduğuna dikkat çekiyor. (Ömer BİLGE/LEFKOŞA)

LİBYA’DA ATEŞKES TELKİNİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ile telefonda görüştü. Berlin Zirvesi’nin ele alındığı görüşmede Libya’da ateşkesin hayata geçirilmesi için taraflara gerekli telkinlerin yapılması konusunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Lideri Putin, 8 Ocak’ta Libya’da taraflara 12 Ocak 00.00 itibariyle ateşkes çağrısı yapmıştı. Meşru Libya hükümeti ateşkesi kabul ederken isyancı Hafter son anda kabul etmişti. 13 Ocak’ta ateşkesin kalıcı hale gelmesi için Moskova’da yapılan müzakereler ise Hafter’in süre isteyerek ayrılmasıyla sonuçsuz kalmıştı.