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Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Hafter’den Putin’e teşekkür mektubu

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Hafter’den Putin’e teşekkür mektubu

LİBYA’nın isyancı lideri Halife Hafter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir mektup yollayarak Libya’da çözüm bulma çabalarından ötürü teşekkür etti.

Kremlin’in açıklamasına göre “Vladimir Putin, sevgili dostum” diye başlayan mektupta Hafter, Rusya’nın Libya’ya barış ve istikrar getirme çabalarından memnuniyet duyduğunu belirterek barış sürecini devam ettirmek için Moskova’ya gelmeye hazır olduğunu kaydetti. Putin’in yarın Berlin’de yapılacak konferansa katılması bekleniyor. Hafter, 13 Ocak’ta Moskova’da Türkiye’nin de katılımıyla yapılan görüşmelerden ateşkes anlaşmasına imza atmadan çekilmişti.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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