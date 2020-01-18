Hafter’den Putin’e teşekkür mektubu

Kremlin’in açıklamasına göre “Vladimir Putin, sevgili dostum” diye başlayan mektupta Hafter, Rusya’nın Libya’ya barış ve istikrar getirme çabalarından memnuniyet duyduğunu belirterek barış sürecini devam ettirmek için Moskova’ya gelmeye hazır olduğunu kaydetti. Putin’in yarın Berlin’de yapılacak konferansa katılması bekleniyor. Hafter, 13 Ocak’ta Moskova’da Türkiye’nin de katılımıyla yapılan görüşmelerden ateşkes anlaşmasına imza atmadan çekilmişti.