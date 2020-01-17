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Dünya
DHA
Haber Giriş: 17.01.2020 - 14:40,Son Güncelleme:/

Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

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Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Atina’da bulunan Halife Hafter'i kabul etti.

Yunan medyası Hafter'in Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Atina’ya geldiğini; bugün Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile de görüşeceğini duyurdu.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI MAAS İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ 

Halife Hafter, dün de Bingazi'de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmüştü. Alman N-TV kanalına konuşan Maas, Hafter’in ateşkesi devam ettirmeye hazır olduğunu söylemişti.

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