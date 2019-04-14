‘Hafter Riyad’dan destek aldı’ iddiası
Suudi Arabistan’ın, Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter’in Trablus’u ele geçirmek için başlattığı operasyona destek için milyonlarca dolar yardım sözü verdiği iddia edildi.
ABD’de yayımlanan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Suudi hükümetinden üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Hafter, Trablus’u ele geçirmek için başlattığı saldırıdan birkaç gün önce Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Suudi Krallığı’nın, General Hafter’in, Trablus’u ele geçirmek için başlattığı operasyona destek için milyonlarca dolar yardım sözü verdiği ileri sürülen haberde, ismi açıklanmayan üst düzey bir Suudi danışmanın, “Oldukça cömerttik” ifadesine de yer verildi.
Haberde, Hafter’in, operasyondan önce 27 Mart’ta Riyad’a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğü belirtildi. Libya’ya silah ambargosunu denetleyen BM mekanizmasına göre ise Hafter, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan da destek aldı, ancak Mısır Hafter’e destek verdiğini yalanlarken, BAE’den bu konuda bir açıklama yapılmadı. Haberde, ABD’li yetkililere göre ise Rusya’nın da Hafter’e silah ve askeri danışmanlar gönderdiği ancak Kremlin’in bu iddiaları yalanladığı kaydedildi.
75 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da saldırı başlatan Libya’nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Hafter ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’ın birlikleri arasında Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre Libya’nın başkenti Trablus’taki çatışmalarda, bir haftada 7’si sivil 75 kişi öldü, 323 kişi yaralandı.
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