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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: İHA
07.05.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Hafter güçlerinden UMH savaş uçağını vurduk iddiası

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Hafter güçlerinden UMH savaş uçağını vurduk iddiası

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Trablus'un güneyinde UMH'ye ait savaş uçağını düşürdüklerini ve Portekizli pilotu yakaladıklarını iddia etti.

Libya'nın doğusundaki silahlı lider Halife Hafter'e bağlı güçler, uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) ait savaş uçağını Trablus'un güneyinde düşürdüklerini ve uçağın Portekizli pilotunu yakaladıklarını iddia etti.

Hafter güçlerine ait sosyal medya sayfasından yapılan açıklamaya göre, Hafter güçlerinin başkentin güneyindeki el-Hira bölgesini hedef almak isteyen UMH'ye ait uçağı düşürdüğü iddia edildi. Açıklamada, "uçağın pilotunun yakalandığı ve Portekizli olduğu" öne sürüldü ancak başka detay paylaşılmadı.

Hafter güçlerinden UMH savaş uçağını vurduk iddiası

Uçağın tipi, nasıl vurulduğuna ilişkin de bilgi verilmeyen açıklamada, pilot olduğu ifade edilen yüzü kanlar içinde yaralı bir kişinin de fotoğrafları paylaşıldı.

UMH'den henüz iddialara ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden sert çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını kaydetmişti.

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