Hafter güçleri Trablus’a saldırılarını yoğunlaştırdı

Aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi. Libya’nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerden yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus’un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Hadba bölgesine hedef gözetmeksizin saldırdığı, bu saldırılarda bir okulun bahçesinin de vurulduğu bildirildi.

UMH BİRİMLERİ SİHA DÜŞÜRDÜ

Öte yandan, UMH güçleri, dün sabah saatlerinde Misrata’nın doğusundaki bir bölgede Çin yapımı Wing Loong II tipinde silahlı insansız hava aracı (SİHA) düşürdüklerini açıkladı. Bu SİHA, üretici ülke dışında sadece Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) envanterinde yer alıyor. BAE envanterindeki Wing Loong II tipi SİHA’nın, 5 Ocak’ta Trablus’taki bir askeri okula düzenlenen saldırıda kullanıldığı belirtilmişti. Görüntüleri sosyal medyaya da yansıyan bu saldırıda, çoğu genç öğrenci 31 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar, Hafter’e bağlı milislerin bu son saldırılarının arkasında BAE’nin olabileceğine işaret ediyor. Ülkenin doğusunu ve güneyini kontrol altında bulunduran Tobruk merkezli Hafter güçleri, Trablus’u ele geçirmek üzere geçen nisan ayında bölgeye saldırılarını yoğunlaştırmıştı.