Hafter güçleri Ras Lanuf petrol sahasına girdi
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı “Libya Ulusal Ordusu” (LUO) milislerin ülkenin kuzeyindeki Ras Lanuf petrol sahasına girdiği bildirildi.
Libya Ulusal Petrol Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hafter’e bağlı bir komutanın idaresinde 80 kadar silahlı kişi, Ras Lanuf petrol sahasına girerek, burada ele geçirdikleri bir binayı askeri amaçla kullanmaya başladı. Milislerin bir savaş gemisine yakıt doldurduğu, ayrıca petrol sahası personeli için ayrılan erzak ve yatakhanelere de el koyduğu aktarıldı. Öte yandan Libya’da Zintan Askeri Konseyi Başkanı Abdusselam Buste, başkent Trablus’ta LUO güçleriyle girilen çatışmalarda hayatını kaybetti.
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