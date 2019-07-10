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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
10.07.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Hafter güçleri Giryan kentine hava saldırısı düzenledi

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Hafter güçleri Giryan kentine hava saldırısı düzenledi

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçaklarının, Giryan kentindeki bir polis eğitim merkezine düzenlediği saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi.

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait savaş uçakları başkent Trablus'un güneyindeki Giryan kentinde bir polis eğitim merkezine saldırı düzenledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) başlattığı "Burkan el-Gadab" operasyonunun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Hafter güçlerine ait uçakların, Giryan kentindeki Tağsat bölgesinde bulunan bir polis eğitim merkezine saldırdığı ifade edildi.

Giryan kentinin kurtarılmasından iki hafta sonra gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda yaralananlar olduğu bildirilirken, rakam verilmedi.

Saldırıda ayrıca bazı polis araçlarının kullanılamaz hale geldiği ve binalarda maddi hasar oluştuğu dile getirildi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip UMH'ye bağlı birlikler de "Burkan el-Gadab" adı altında karşı operasyona geçmişti.

Aradan geçen iki ayı aşkın sürede taraflar arasında üstünlük sağlanamamış, ancak 26 Haziran'da UMH'ye bağlı birlikler, Hafter güçlerinin Trablus saldırısında ikmal noktası olarak kullandığı kritik öneme sahip Giryan kentini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

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