Hafter ABD’de savaş suçuyla itham ediliyor

LİBYA’da meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) karşı savaşan eski General Halife Hafter güçlerinin ülkede işlediği muhtemel savaş suçları ABD’nin Virginia eyaletinde dava konusu oldu. Hürriyet’in ulaştığı dava dosyasında, Libya’da ölen üç kişinin ailelerinin Hafter güçlerine yönelik katliam suçlamaları yer alıyor. Libyalı dört aile, ölümler nedeniyle Hafter’den 125 milyon dolar tazminat talep ediyor. Virginia Doğu Bölge Mahkemesi’nde gıyabında yargılanan Hafter’in dava tazminatı olarak ABD’deki mal varlığına el konulması söz konusu. Hürriyet’e konuşan Libyalı ailelerin avukatı Faisal Gill, Hafter’in şu ana kadar dava sürecine katılmaması nedeniyle kısa süre içinde ‘gıyabi hüküm’ (default motion) süreci başlatılacağını, Halife Hafter’in bir ay içinde mahkemeye yanıt vermemesi durumunda otomatik olarak davanın kaybeden tarafı ilan edileceğini söyledi.

HAFTER’İN MÜLKLERİ

Hafter’in ABD’deki bazı mülklerine dair bilgi sahibi olduklarını belirten avukat, Hafter’in davayı kaybetmesi durumunda ülkedeki mülklerine tazminat karşılığında el konulmasının söz konusu olacağını vurguladı. Gill, Hafter’in milyonlarca dolarlık mal varlığını muhtelif kişilere dağıtmış olma ihtimali nedeniyle bunun takip edilmesinin zor olabileceğini ifade etti. Hafter’in ABD’de yaşadığı bilinen iki oğlu olduğunu söyleyen dava avukatı, söz konusu kişilerin de mal varlığının inceleme altına alınması gerektiğini söyledi. Avukat, Hafter’e açılan davanın bir hukuk davası olduğunu, Hafter’in Libya’da işlediği suçlar nedeniyle bunun ceza davasına dönmesini umut ettiğini belirtti. Ceza davasına dönmesi ve Hafter’in dava sürecine katılmaması durumunda Hafter hakkında gelecekte ABD’de yakalama kararı çıkarılabilir. Dava dosyasında Hafter’e yöneltilen suçlamalar arasında geçmişte DEAŞ mensubu olan milis güçlerini kendi birliklerine dahil etmek de bulunuyor.

NİSAN AYINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Dava dosyasında ismi geçen 59 yaşındaki Msaddek Tunalli sivillerin yaşadığı Trablus’un güneyindeki Ayan Zarah bölgesinde kadın ve çocukların tahliyelerine yardım ederken 4 Nisan 2019 tarihinde öldürüldü. Davada, Ayan Zarah ve çevresinde sivillerin yaşadığı bölgelere doğru rastgele yoğun havan atışları yapıldığı ve bu esnada saat 16:45’te Msaddek Tunalli’nin ağır yaralanarak hayatını kaybettiği belirtiliyor. Davacılar arasında Msaddek Tunalli’nin eşi Aida Elzagally, kızları Ayah Tunalli ve Alaa Tunalli ve oğulları Abdurrauf Tunalli ve Abdulhameed Tunalli bulunuyor. Dava dosyasındaki bir diğer isim olan Mufida Sasi Abu Gasiah, 16 Nisan’da Trablus’un Hay Alintassar bölgesine atılan füze nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgenin sivillerle dolu olmasına rağmen düzenlenen ağır saldırılarda birçok sivil öldü. Davada, sivillere tıbbi yardım sağlayan doktor Ayman al Harramah’ın silahlı güçlerce katledilmesi de yer alıyor.

HAFTER GÜÇLERİ TÜRK MÜRETTEBATI ALIKOYUYOR

TÜRKİYE, Libya’da açık denizde seyrederken teknik bir arıza nedeniyle kıyıya yanaşma talebinde bulunan ve içinde 3 Türk personelin de bulunduğu gemide, eski General Halife Hafter’e bağlı güçlerin yaptığı kontrollere ilişkin gelişmeleri yakından izliyor. AA’nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği ve Misurata Başkonsolosluğu üzerinden, yaşadığı teknik arıza sonucu Libya’da Hafter’e bağlı güçlerce limana çekilen ve kargo kontrolü yapılan gemideki mürettebattan 3 Türk vatandaşa ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Diplomatik kaynaklar, Ras El Hilal limanına çekilen geminin kargo kontrollerinin yapıldığını ve Türk gemicilere ilişkin haberlerde yer aldığı şekliyle bir gözaltının söz konusu olmadığını vurguladı. Kaynaklar, gemide 3’ü Türk olmak üzere birçok ülkeden personel bulunduğunu belirtiyor. Hafter’e bağlı güçler, Karayip ülkesi Greneda bandıralı bir geminin denetim ve yükünün kontrolü için Ras El Hilal Limanı’na çekildiğini açıklamış, geminin durdurulmasına ve 3 Türk vatandaşı personelin pasaportlarının kontrol edilmesine ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

İSYANCI GENERAL ABD VATANDAŞI

Libyalı Halife Hafter (76), Arap Baharı sürecinde 2011’de devrilen Libya diktatörü Muammer Kaddafi’nin bir dönem yakınındaki isimlerden biriydi. Hafter, kariyerine Libya Kara Kuvvetleri’nde başladı. Çad ile 1978-1987 yıllarında yaşanan savaşta aktif rol aldı. Libya’nın kaybettiği bu savaşta Çad güçlerine esir düştü.

Hafter daha sonra ABD’ye götürüldü. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı’ndan (CIA) destek aldığı öne sürülen Hafter, burada Kaddafi rejimine muhalefete başladı. ABD vatandaşlığı da aldı. ABD kanunları, ABD vatandaşı bir ismin ülke dışında savaş suçları ya da katliamlara dahil olması durumunda, yabancı ülke vatandaşlarının ABD’de söz konusu şahsa karşı dava açmasına izin veriyor.

Rejime karşı ayaklanmanın başladığı 2011’de Libya’ya döndü. Daha sonra tekrar ABD’ye dönse de 2014’te tamamen Libya’ya yerleşti. Güçlerini ülkenin doğusunda konuşlandıran Halife Hafter, 14 Şubat 2014’te televizyona çıkarak “iktidara el koyduğunu” duyurdu. Meşru hükümet ile ülkenin doğusundaki Tobruk’taki oluşum arasındaki çatışmalar 2014 ilkbaharında patlak verdi. Hafter, Nisan 2019’dan beri Trablus’u ele geçirmeye çalışıyor.