Haftada 50 dakika hafif koşu hayat kurtarır

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriHaftada 50 dakika hafif koşu hayat kurtarır
GeriDünya Haftada 50 dakika hafif koşu hayat kurtarır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
06.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Haftada 50 dakika hafif koşu hayat kurtarır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haftada 50 dakika hafif koşu hayat kurtarır

Avustralya’da yapılan araştırmaya göre haftada 50 dakika düşük tempolu koşu yapmak, kalp krizi gibi erken ölüm risklerini ortalama yüzde 30 düşürüyor.

Avustralya’daki Victoria Üniversitesi’nin toplamda 233 bin 149 kişinin dahil olduğu 14 bilimsel çalışmadan elde edilen verileri analiz ederek yürüttüğü araştırmaya göre, günde 10 dakika düşük tempolu koşu yapmak, çeşitli sebeplerle erken ölme riskini yüzde 30 oranında düşürüyor. Sağlık verileri ve fiziksel aktiviteleri 5 ila 35 yıl arasında takip edilen katılımcıların 25 bin 951’i araştırma süresinde hayatını kaybetti.

KISA KOŞULAR DAHA YARARLI

Haftalık olarak belli bir süre koşanların kanser, kalp krizi ya da diğer nedenlerle erken ölme ihtimalinin, ‘hiç koşmayanlara’ göre yüzde 27 oranında daha düşük olduğu gözlendi. Sports Medicine dergisinde yayımlanan araştırma, uzun koşuların, kısa koşulara oranla daha yararlı ‘olmadığını’ savunuyor. Hatta araştırmacılar, haftada çok az koşunun bile yararlı olduğunu ancak ‘aşırı koşuların’ erken ölümlere sebebiyet verebileceğini belirtiyor.

DEMANSI ÖNLEMEYE YARDIMCI OLUYOR

Araştırma, koşu yapmanın kardiyovasküler hastalıkları yüzde 30, kanser hastalıklarını ise yüzde 23 oranında azalttığını ortaya koydu. Öte yandan fiziksel aktivite kan akışını da hızlandırdığı için beyindeki kan dolaşımının artımasıyla demansın da önlenmesine yardımcı oluyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı, haftalık 75 dakika fiziksel egzersiz yapılmasını öneriyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle