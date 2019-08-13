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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.08.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Hacılar şeytan taşladı

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Hacılar şeytan taşladı

Hac görevini tamamlayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günlerinde Cemerat'ta "küçük, orta ve büyük şeytan"a yedişer taş attı.

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  • Hacılar şeytan taşladı
  • Hacılar şeytan taşladı
  • Hacılar şeytan taşladı
  • Hacılar şeytan taşladı
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Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde şeytan taşladı.

Kurban Bayramı arifesinde Arafat vakfesinin ardından akşam saatlerinde Müzdelife'ye giderek vakfeye duran, buradan da yürüyerek Cemerat'a geçen ve "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi. Tıraş olduktan sonra ihramdan çıkan Müslümanlar hacı olmuştu.

Kutsal topraklarda bulunan ve 80 bini Türk kafilelerinden oluşan 3 milyon civarındaki hacı, bayramın ikinci ve üçüncü gününde ise şeytan taşlamayı sürdürdü.

Otellerinden kafileler halinde Cemerat bölgesindeki şeytan taşlama alanına yürüyerek giden hacılar, görevlilerin yönlendirdiği bölgeden taşlama alanına geçti.

Hacılar, ikinci ve üçüncü gün Cemerat'ta sırayla "küçük, orta ve büyük şeytan"a Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları yedişer taş attı. Hacıların üçüncü gün şeytan taşlaması sürüyor.

CEMERAT'A KONTROLLÜ ALINIYORLAR

Önceki yıllarda yaşanan izdihamlar nedeniyle Cemerat'a kontrollü olarak yoğunluk oluşturulmadan alınan hacıların büyük bölümü, şeytan taşlamanın ardından yürüyerek ya da taksilerle Mescid-i Haram bölgesine geçiyor.

Burada Kabe-i Muazzama'yı tavaf eden hacılar, kutsal topraklardaki son günlerinde ibadete devam ediyor.

Özellikle vakit namazlarında yoğunluk yaşanan Kabe'de yürüyemeyecek durumdaki hacılar ibadetlerini yakınları ya da görevliler eşliğinde tekerlekli sandalyeyle yapıyor.

Hacılar, tavafın yanı sıra namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuyor, dua ediyor.

KABE'YE VEDAYA HAZIRLANIYORLAR

Önce Mekke'ye gelen hacılar yarından itibaren kafileler halinde Medine'ye gitmeye başlayacak.

Kutsal topraklara Medine'den giriş yapan bazı kafileler ise bu hafta Mekke'ye veda ederek, Cidde'den hava yoluyla memleketlerine dönecek.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kutsal topraklardan ayrılacak ilk kafilenin 17 Ağustos'ta Cidde'den İstanbul'a hareket edeceğini, son kafilenin ise 14 Eylül'de Medine'den İstanbul'a gideceğini açıklamıştı.

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