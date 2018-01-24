Habercilere harem selamlık

Pence’in bir sonraki durağı ise Kudüs’teki Ağlama Duvarı oldu. Burada dikkat çekici bir olay yaşandı. Pence, Ağlama Duvarı ziyaretine başlamadan önce kadın gazeteciler, erkek gazetecilerden ayrıldı ve önlerine bir bariyer konuldu. Kadın basın mensupları buna büyük tepki gösterirken, Twitter’da PenceFence (Pence Çiti) hashtag’iyle paylaşımlar yapıldı. Kadın haberciler, ancak sandalyelerin üzerine çıkarak Pence’in duasını izleyebildiler. Ağlama Duvarı’nda normalde kadın ve erkekler ayrı dua edebiliyor. Daha önce de Yahudi kadınlar, kendilerine az yer ayrıldığı gerekçesiyle protestolar düzenlemişti.

FİLİSTİNLİLERDEN BOYKOT

Pence’e yönelik bir tepki de Washington’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı nedeniyle Filistinlilerden geldi. Filistinliler, ABD Başkan Yardımcısı’nı dükkânlarını kapatarak protesto etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın lideri olduğu El Fetih, Kudüs ve Batı Şeria’da genel grev ilan etti. Greve okullar ve hastaneler dışında kamu sektörünün tüm dalları katıldı. El Fetih yetkilileri, bunun ABD’nin Kudüs kararına karşı “barışçıl halk mücadelesinin başlangıcı” olduğunu söyledi.

‘2018’TE PLAN SUNULABİLİR’

Reuters’a röportaj veren Pence, Beyaz Saray’ın İsrail-Filistin barışına yönelik bir temel oluşturmak için çalıştığını söyledi. Pence, “Şu anda her şey Filistinlilerin masaya dönmesine bağlı. (Kudüs) kararıyla ilgili onların mutsuz olmasını anlıyoruz ama Başkan (Turmp) barış sürecinin parçası olma isteğimizi ve arzumuzu iletmemi istedi” ifadelerini kullandı. Kudüs’teki ABD’li bir yetkili ise tarafların hazır olması halinde planın 2018 yılı içinde sunulacağını söyledi.

BİLGİ NOTU

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Başkan Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararı almasında etkili olan kişi olarak yorumlanmıştı. Evanjelist Hıristiyanları temsil ettiği belirtilen Pence, koyu dindar olarak tanımlanıyor. İddiaya göre Hz. İsa’nın dönmesini bekleyen Evanjelistler, Kudüs’ün Yahudilerde olmasını istiyor.