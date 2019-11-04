Güzellik yarışı
Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ‘Rusya-2019’ uluslararası köpek fuarına 34 ülkeden 9 binden fazla köpek katıldı.
Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) ve Rusya Kinoloji Federasyonu işbirliğiyle Moskova’daki Crocus Expo Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarı binlerce kişi ziyaret etti. 34 ülkeden farklı cinslerde köpeklerin yer aldığı fuarda, ‘köpek güzellik yarışması’, ‘en iyi saç tasarımı’ gibi çeşitli yarışmalar yapıldı. Köpeklerle ilgili sunumlara da yer verilen fuar, bugün sona erecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle