Güzelliğinin sırrı günde 4 avokado
Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham’ın (44) moda tasarımcısı ve eski Spice Girls müzik grubu üyesi eşi Victoria Beckham (45), The Telegraph’a verdiği röportajda güzellik sırlarını paylaştı.
Spice Girls grubunun ilk patladığı yıllardan beri güzelliğiyle dünya çapında ünlenen Victoria Beckham, cildini koruyabilmek için günde 3 ya da 4 adet avokado yediğini açıkladı. Bu şekilde ince de kaldığını belirten Beckham, avokadoyu ne şekilde tükettiğine dair ise detay vermedi.
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