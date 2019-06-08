Güzelim Akdeniz çöplük oluyor
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan bir rapor, Akdeniz’in giderek ‘plastik çöplüğüne’ dönüştüğünü gösteriyor.
Rapora göre, Akdeniz’e her yıl tam 600 bin ton plastik atık atılıyor. Bu da denize dakikada 33 bin 800 plastik şişe atılmasına eşdeğer. Akdeniz çevresindeki 22 ülkenin masmavi sulara ‘döktüğü’ toplam plastik atığı ise tam 24 milyon ton seviyesinde. Bölgede plastik kirliliğinin yıllık maliyeti de 641 milyon Euro (4.2 milyar lira) olarak hesaplanıyor. Akdeniz’deki plastik atıkların üçte ikisinden ise üç ülke sorumlu: Mısır (yüzde 42.5), Türkiye (yüzde 18.9) ve İtalya (yüzde 7.5). Rapor, Türkiye’nin son dönemde atık ithalinde dünyada ilk on arasına girdiğine dikkat çekiyor.
WWF raporu Mısır, İtalya ve Türkiye’yi Akdeniz’deki plastik kirliliğinin baş sorumluları arasında gösteriyor. Bu ülkeler arasına İsrail de ilk sıralardan giriyor.
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