Güvenlik zafiyeti mi

TARİHİNİN en korkunç terör saldırılarından birine sahne olan Hint Okyanusu’ndaki ada ülkesi Sri Lanka’da dün itibarıyla can kaybı en az 290’a çıkarken, en az 500 kişinin yaralı olduğu açıklandı. Aralarında Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’un da olduğu en az 39 yabancı ülke vatandaşı da hayatını kaybetmişti. Ülke saldırının şokunu yaşarken, Sri Lanka güvenlik birimleri bu katliamın sorumlularını yakalamak için seferber oldu. Başkent Colombo ve çevresinin hedef alındığı bu saldırılarla ilgili güvenlik ve istihbarat zafiyetinin olup olmadığı da tartışılıyor.

YEREL MİLİTAN GRUP: Sri Lanka hükümeti, terör saldırılarıyla ilgili yerel militan bir grubu suçladı. Yerel basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Rajitha Senaratne, yaptığı açıklamada, saldırıların sorumlusunun “Ulusal Tevhid Cemaati” adlı yerli bir örgüt olduğunu belirtti. Senaratne, örgütün saldırıları uluslararası bir terör şebekesinin desteğiyle gerçekleştirdiğinden şüphelenildiğini ifade etti. Sri Lanka Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada da saldırıların dış bağlantılarının çözülebilmesi için başka ülkelerden yardım talep edileceği kaydedildi. Bakan Rajitha Senaratne, 9 Nisan’da Sri Lanka Savunma Bakanlığı’nın ülke emniyet müdürlüğüne saldırı olabileceğine dair istihbarat bilgisi geçtiğini de ekledi.

‘HİNDİSTAN UYARDI’: Hindistan’da yayın yapan Business Television India’da yer alan haberde, Sri Lanka hükümetinin, saldırıların olabileceğine dair 4 Nisan’da bir “dost ülkenin” kendilerini uyardığını kabul ettiğini öne sürdü. Hint basınında, söz konusu dost ülkenin Hindistan olduğu yorumları yapıldı.

11 NİSAN TARİHLİ RAPOR: Diğer taraftan, Sri Lanka Telekomünikasyon Bakanı Harin Fernando da kişisel Twitter hesabında, Sri Lanka Emniyet Müdür Yardımcısı’nın imzasıyla yayımlanan 11 Nisan tarihli bir istihbarat raporunun fotoğrafını paylaştı. Raporda, “Ulusal Tevhid Cemaati” adlı örgütün, Paskalya’da ülkedeki Katolik kiliselerine ve İngiltere Yüksek Temsilciliği’ne yönelik eylem hazırlığında olduğuna dair bilgilerin yer aldığı belirtildi. Fernando, yetkilileri raporu görmezden gelmekle suçladı.

CUMHURBAŞKANI’NA YETKİ: Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’ya faillerin bulunması için savaş dönemindeki olağanüstü askeri yetkiler verildi. Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe de yazılı açıklamasında terör saldırılarını, ülkeyi ve ekonomiyi istikrarsız hale getirme çabası olarak gördüğünü belirterek, “Bu talihsiz durumla başa çıkacağız, yasa ve düzeni sağlamak için hep birlikte çalışacağız” dedi. Bu arada ülkede sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Sri Lanka’da güvenlik riski nedeniyle dün akşam da bu sabaha kadar 20.00 ile 04.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sri Lanka’da üç kilise ve beş yıldızlı üç otel saldırıya uğramıştı. Bu saldırıların ardından başkentin banliyöleri Dehiwala’daki konukevi yakınında ve Dematogo’da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

DANİMARKA’NIN EN ZENGİNİ SALDIRIDA ÜÇ ÇOCUĞUNU KAYBETTİ



SRİ Lanka’daki saldırılarda Forbes dergisine göre Danimarka’nın en zengin kişisi olan Asos hazır giyim markasının sahibi Anders Holch Povlsen’in (46) dört çocuğundan üçü hayatını kaybetti. Povlsen’in kendisi, eşi ve çiftin bir çocukları ise kurtuldu. İngiliz Daily Mail gazetesi işadamının Birleşik Krallık’ta da en fazla araziye sahip olan kişi olduğunu, yalnızca İskoçya’da 11 gayrimenkulünün bulunduğunu aktardı. İskoçya’da 890 bin dönüm araziye sahip olan Polvsen, birkaç gün önce yayınladığı açık mektupta kendisi ve eşi öldükten sonra doğayı yeniden vahşi haline dönüştürme projesini çocuklarının yürüteceğini belirtmişti.

‘RADİKAL İSLAMCI TERÖRLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK’



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Sri Lanka’daki saldırılarla ilgili açıklamasında ülkesinin “radikal İslamcı teröre karşı” mücadelesinin süreceğini söyledi. Pompeo dün yaptığı açıklamada, “Radikal İslamcı terör bir tehdit olmaya devam ediyor. Bu, Amerika’nın da kavgasıdır” ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri ise Sri Lanka’da yeni saldırılar olabileceğine dair vatandaşlarını uyardı.

‘7 İNTİHAR BOMBACISI 6 SALDIRIYI DÜZENLEDİ’



SRİ Lanka Adli Tıp Kurumu yetkilisi Ariyananda Welianga, kilise ve otellere düzenlenen bombalı saldırıları 7 intihar bombacısının gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı. Welianga, olay yerinden toplanan beden parçaları üzerinde yapılan analizlerde saldırıların intihar eylemi olduğunun anlaşıldığını belirtti. Sağlık Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Senaratne, intihar bombacılarının tamamının Sri Lanka vatandaşı olduğunu belirtti.



SIRAYA GİRİP PATLATMIŞ

Cinnamon Grand otelinde düzenlenen saldırıda, bombacının kahvaltı sırasına girdiğini ve sırt çantasındaki patlayıcıyı havaya uçurduğu kaydedildi. Bombacıların kaldıkları Shangri-La otelinin 616 numaralı odasında çok sayıda radikal cihatçı yayın ile iki cep telefonu şarj cihazı bulundu. Dedektifler bu oteldeki saldırıda en az 25 kg C-4 tipi patlayıcı kullanılmış olabileceğini açıkladı. Uluslararası Polis Teşkilatı da (INTERPOL) Sri Lanka polisine destek için ekip yollama kararı aldı.