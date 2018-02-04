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    Güvenlik uzmanından çarpıcı yorum: "Rusya ABD'den daha üstün"

    Hürriyet Haber
    04.02.2018 - 13:09 | Son Güncelleme:

    Washington merkezli 'Yeni Amerikan Güvenlik Merkezi' uzmanı Paul Scharre, ABD ordusunun Rusya'dan gelen mevcut meydan okumalara karşı koymaya hazır olmadığını ve Moskova'nın bazı silah türlerinde üstünlüğü elinde bulundurduğunu söyledi.

    Rus Sputnik haber ajansının aktardığına göre Paul Scharre, "Rusya, birkaç silah türünde ABD'yi geride bırakıyor. Moskova, uzun menzilli yüksek hassasiyetli atım potansiyelini mükemmelleştirmek ve hava savunma sistemlerini, elektronik harp araçlarını ve yöntemlerini modernize etmek için ABD'ye kıyasla daha fazla kaynak aktarıyor" dedi.

    ABD'nin stratejik esnekliğe sahip olmadığı ve zamanında tahmin yapamadığı için Rusya'nın gerisinde olduğunu kaydeden Scharre, ABD'deki bürokrasinin yeni silah geliştirme çalışmalarını onlarca yıl erteleyebileceğinin altını çizdi.

    Scharre, ABD'nin mevcut meydan okumalara karşı koyması için 'hırslı projelerden' vazgeçmesi ve askeri araştırmalara yönelik finansman yapısını değiştirmesi gerektiğini de ifade etti.

    Etiketler: son dakika , amerika
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