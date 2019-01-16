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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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KULİS HABER: Uğur ERGAN
16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Güvenli bölgeye YPG şartı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Güvenli bölgeye YPG şartı

Suriye’de iç savaş başladığında Türkiye’nin gündeme getirdiği ‘güvenli bölge’ önerisi, önceki gün ‘tweet’ geriliminin ardından görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bir kez daha gündeme geldi. Fırat Nehri’nin doğusundan itibaren Suriye sınırının tümünü kapsayacak olan ve 20 mil yani 32 kilometre derinliğindeki bölgenin yönetiminin kimde olacağı ise henüz net değil. Washington “Kürtlerin yöneteceği yerlerde PYD/YPG de olmalı” derken, Türkiye “Hayır, teröristi yerel yönetimde kabul etmeyiz” mesajı verdi.

SURİYE sınırının kuzeydoğusunda kurulması hedeflenen ‘güvenli bölge’ konusunda Ankara’nın en önemli endişesinin, başta geçen hafta başkentte temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton olmak üzere Washington yönetimiyle değişik seviyelerde yürütülen görüşmelerde verilen mesajlardan kaynaklandığı öğrenildi.

ETNİK AĞIRLIĞA GÖRE YÖNETİM

Sorunun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında olumlu baktığını ifade ettiği güvenli bölgenin yönetiminin nasıl yürütüleceğiyle ilgili olduğu belirtildi. ABD’yle yürütülen görüşmelerden sızan bilgilere göre Washington yönetimi, Suriye’de Cerablus’tan Şırnak Cizre’nin karşısına denk gelen Fırat Nehri’nin tüm doğusunu kapsayan bölge içindeki her yerleşim biriminde, etnik köken ağırlığına göre yönetim oluşturulmasından yana. Bu kapsamda Washington, Arapların ağırlıkta olduğu şehirlerin Araplar, Kürtlerin ağırlıkta olduğu şehirlerin ise Kürtler tarafından yönetilmesini, bölgede diğer etnik ve dini azınlıkların da nüfustaki oranlarına göre yönetimlerde temsilini istiyor. Genel anlamda Ankara buna kaşı çıkmayıp benzer düşünceyi paylaştığını Menbiç’e yönelik tutumuyla ortaya koyduğunu ifade ediyor.

ABD PYD/YPG’Yİ İSTİYOR

Ancak Kürtlerin idare edeceği yerlerdeki yönetim kademelerinin kimlerden oluşacağı konusunda Ankara ile Washington yönetimi arasında ciddi görüş ayrılığı bulunduğu öğrenildi. ABD’nin Kürtlerin yöneteceği yerlerde ısrarla terör örgütü PYD/YPG’nin de yer almasını istediği belirtiliyor. Ankara ise Türkiye sınır hattında terör örgütü mensuplarının olmasını istemediğini net şekilde ABD’ye iletmiş durumda. Nitekim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AK Parti grubu çıkışında gazetecilere yaptığı, “PYD böyle bir projenin (güvenli bölge) içinde yer alamaz” açıklaması da, Ankara’nın bu konudaki kararlığını ortaya koymuş oldu.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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