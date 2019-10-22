‘Güvenli bölgeye’ Avrupa askeri önerisi
Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi CDU’da Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kuracağı güvenli bölgeye ‘Avrupa askeri gönderilsin’ tartışması başladı.
Parlamento Dış Politika Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen ve dış politika sözcüsü Roderich Kiesewetter, güvenli bölgeye Türk askeri yerine BM barış gücü yerleştirilmesini istedi.
Alman televizyon kanalı ARD’de açık oturuma katılan Röttgen, Avrupa Birliği’nin ortak harekete geçmesinin zor olduğunu söyleyerek “Bu nedenle E3 grubu olarak Almanya, Fransa ve İngiltere BM Güvenlik Konseyi’nin onayıyla buraya uluslararası güç yerleştirilmesi için girişimlerde bulunsun. Türkiye ABD arasında varılan mutabakatta böyle bir madde var” dedi. CDU dış politika sözcüsü Roderich Kiesewetter de güvenli bölge yerine “insani bir bölge” diyerek buraya 30, 40 bin asker yollamak gerekebileceğini iddia etti. Ancak Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert ile Dışişleri Bakanı Sözcüsü Christofer Burger böyle bir tartışmanın gündemde olmadığını belirttiler.
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