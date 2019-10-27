Guterres’ten çağrı: Liderler halka kulak versin
IRAK, Şili, Hong Kong gibi ülkelerde patlak veren sokak eylemlerinin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gösterilerin şiddet içermeyen bir şekilde yapılması gerektiğini belirtirken dünya liderlerini de ‘gerçek insanların, gerçek sorunlarına kulak vermeye’ çağırdı.
Guterres, “Dünya, toplumlar içinde eşitsizliği arttıran küreselleşmenin ve yeni teknolojilerin negatif etkileriyle baş etmeye çalışıyor. İnsanların protesto gösterisi bulunmadığı yerlerde bile bu rahatsızlık yaratıyor ve seslerinin duyulmasını istiyorlar” diye konuştu. İnsanların, insan haklarına saygı gösterilmesi ve karar sürecine dahil olmak istediğini söyleyen Guterres, eylemlerde yaşanan can kaybına da işaret ederek hem devletlerin hem de eylemcilerin azami itidal göstermesi gerektiğini kaydetti.
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