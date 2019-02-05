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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
05.02.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Guterres: Paralı askerler terörü ve yasa dışılığı besliyor

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Guterres: Paralı askerler terörü ve yasa dışılığı besliyor

BM Genel Sekreteri Guterres, "Paralı askerler savaşlara girip doğal kaynakları sömürmekle kalmıyor, sınır aşırı organize suçları, terörü ve şiddete dayalı aşırılıkçılığı da besliyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışma bölgelerinde paralı askerlerin giderek daha fazla kullanılmaya başlandığını belirterek, "Bunlar yalnızca savaşlara girip doğal kaynakları sömürmekle kalmıyor, sınır aşırı organize suçları, terörü ve şiddete dayalı aşırılıkçılığı da besliyor." dedi.

Genel Sekreter Guterres, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) paralı askerlerin Afrika kıtası ve dünyanın diğer bölgelerinde çatışma alanlarındaki varlığının artmasının etkilerinin tartışıldığı oturumunda konuştu.

Paralı askerilerin dünya genelinde çatışmalarda oynadığı rolün arttığının altını çizen Guterres, bunun çatışmaların çözümünü daha da zorlaştırdığını, ülkelerin istikrarını, hukukun egemenliğini zedelediğini ve insanların yurtlarından sürgün edilmesine yol açtığını ifade etti.

Afrika'da Sahra bölgesindeki paralı asker gruplarının kaçakçılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerini yoğunlaştırdığını ve bazı Afrika ülkelerinde iç savaş çıkartmak üzere çatışmaları kışkırttıklarını dile getiren Guterres, "Bunlar (paralı askerler) yalnızca savaşlara girip doğal kaynakları sömürmekle kalmıyor, sınır aşırı organize suçları, terörü ve şiddete dayalı aşırılıkçılığı da besliyor." diye konuştu.

Guterres, paralı askerilerin Fildişi Sahili'nde 2010 seçimlerinin ardından ortaya çıkan şiddet olaylarında rol oynadığını, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde insan haklarını ve uluslararası hukuku ihlal eden sayısız fiilde bulunduğu ve Kamerun sınırındaki geleneksel rotaları mera olarak kullanan sığır çobanlarına baskı uyguladığını kaydetti.

Paralı askerlerin devşirilmesi ve kullanılmasına ilişkin uluslararası ve bölgesel düzenlemelerin önemine dikkati çeken Guterres, özellikle paralı askerlerin yargılanması ve genç insanların paralı asker olarak yetiştirilmesinin engellenmesi konusundaki çabalara destek verilmesi gerektiğini belirtti.

BM Genel Kurulu, Paralı Askerlerin Devşirilmesi, Kullanılması, Finanse Edilmesi ve Eğitilmesine Karşı Uluslararası Sözleşme'yi 1989 yılında kabul etmiş, sözleşme 2001 yılında yürürlüğe girmişti. Halen sözleşmeye yanlızca 35 ülke taraf durumda bulunuyor.

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