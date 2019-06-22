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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
22.06.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede

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Gürcistan'da protestocular ve polis arasında arbede

Gürcistan'daki gösterilerde sabaha karşı polisin bir protestocunun gözaltına alması girişimi üzerine vatandaşlar ile polis arasında arbede yaşandı.

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  • Gürcistanda protestocular ve polis arasında arbede
  • Gürcistanda protestocular ve polis arasında arbede
  • Gürcistanda protestocular ve polis arasında arbede
  • Gürcistanda protestocular ve polis arasında arbede
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Rus bir milletvekilinin Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi toplantısına katılmasına tepki olarak dün başlayan protesto gösterileri sabah saatlerinde geçici olarak durduruldu ve akşama kadar ertelendi.

Sabah saatlerine kadar süren gösterideki protestocular, dün parlamento binasına girmek isteyen göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucu gözaltına alınan 305 kişinin serbest bırakılması, aynız zamanda İçişleri Bakanı Giorgi Gakharia'nin istifa etmesini talep etti.

Diğer yandan sabaha karşı polisin bir protestocunun gözaltına alması girişimine vatandaşlar sert bir tepki gösterdi. Polis ile göstericiler arasında çıkan arbedenin sonucu gözaltına alınan kişi polis aracından serbest bırakıldı.

Binlerce kişinin katıldığı gösteri gece yarısından sonra yavaş yavaş sona ermeye başladı. Sabah saatlerinde ise parlamento binası karşısında yüzlerce genç protestocu nöbet tutmaya ve bu akşam düzenlencek protesto için hazırlık yapmaya başladı.

PARLAMENTO BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Protestoların ikinci gün de süreceğinin anlaşılması üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze gün içinde istifa ettiğini duyurmuştu. Kobakhidze Azerbaycan'daki resmi temaslarını durdurarak acil ülkesine döndü.

Putin'den Rus hava yollarına Gürcistan yasağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzaladı.

Putin tarafından imzalanan kararnameye göre, Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçması 8 Temmuz itibarıyla geçici olarak yasaklandı.

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