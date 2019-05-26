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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
26.05.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Gürcistan'da "bayrak krizi" bakanı görevinden etti

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Gürcistan'da "bayrak krizi" bakanı görevinden etti

Gürcistan Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batum'da düzenlenen törene bir grubun Rus bayrağıyla katılması nedeniyle Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti hükümetinin Eğitim Bakanı İnga Şamilişvili'nin görevden alındığı bildirildi.

Gürcistan'ın 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Batum merkez meydanında tören gerçekleştirildi. Ülke basınındaki haberlere göre, Rusya'nın Rostov şehrinden Batum'daki bir festivale katılmak için gelen dans topluluğu, resmi geçit törenine ellerinde Rus bayrakları ile katıldı.

Bunun üzerine Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, törenin düzenlenmesinden sorumlu Acara Özerk Cumhuriyeti Eğitim Bakanı İnga Şamilişvili'yi görevden aldı.     

Rijvadze, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, konunun üzüntü verici olduğunu belirterek, "Törenin organizatörü Eğitim Bakanlığıydı. Bu yüzden Eğitim Bakanı İnga Şamilişvili görevden alındı." dedi.     

Görevden alınan Şamilişvili ise geçit töreninde Rus bayraklarını görmediğini kaydetti.  Gürcistan-Rusya arasındaki gerginlik     

Tiflis yönetimi ile özerk statülü Abhazya'daki gruplar arasında 1992-1993 yıllarında yaşanan savaşın ardından Gürcü birlikleri geri çekilmiş, Abhazlar ise bir süre sonra tek taraflı bağımsızlığı ilan etmişti.     

Abhazya ve Güney Osetya'nın 2008'de tek taraflı bağımsızlık ilan etmesi ve Gürcistan'ın bu bölgelere asker göndermesi üzerine Rusya saldırıya geçerek Gürcü ordusunu bu bölgelerden çıkarmıştı.     

Rusya ile Gürcistan arasında 5 gün süren savaşın ardından Moskova yönetimi, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımıştı. Savaşın sona ermesine karşın Rusya’nın söz konusu bölgelerde binlerce askeri bulunuyor.     

Tiflis yönetimi, Güney Osetya savaşının ardından Rusya'yla diplomatik ilişkileri kesmişti.      

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