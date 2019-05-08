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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Depo Photos
08.05.2019 - 17:48, Son Güncelleme:

Gürcistan'a eski kimlikle gidilemeyecek

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Gürcistan'a eski kimlikle gidilemeyecek

Türkiye'den Gürcistan'a gidecek Türk vatandaşlarının 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla eski kimlik kartlarıyla işlem yapamayacakları bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan arasında yapılan anlaşma ve protokol ile ilgili genelge kapsamında iki ülke vatandaşlarının bu ülkelere yapacakları seyahatlerde kimlik kartlarıyla giriş ve çıkış yapabilmelerine ilişkin hususların belirlendiği hatırlatıldı.     

Belirlenen hususlar arasında, karşılıklı seyahatlerde kullanılacak kimlik kartlarının Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) standartlarına uygun makinada okunabilir olması gerektiğinin bulunduğu, Türk vatandaşlarının ICAO standartlarına uygun makinada okunabilir kimlik kartları kullanmaya başlayana kadar mevcut tek dilli kimlik kartının kullanılabileceğinin yer aldığı ifade edildi.     

Artvin Sarp Sınır Kapısı'ndan geçişlerde eski kimlik kartlarının kullanılmasından kaynaklı güvenlik zafiyeti oluştuğu ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmaya çalışan kişilerin buraya yöneldiği belirtilen açıklamada, 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Türkiye'den Gürcistan'a gidecek Türk vatandaşlarının eski kimlik kartlarıyla işlem yapamayacakları kaydedildi.     

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