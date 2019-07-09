Gürcistan ile Rusya arasında küfür krizi
Gürcistan’da yayın yapan “Rustavi-2” özel televizyon kanalı, Tiflis ile Moskova’nın arasını yeniden gerdi.
Geçen pazar akşamı “Post Skriptum” adlı programda sunucu Georgiy Gabuniya, Rusça konuşmaya başlayarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ailesi hakkında ağza alınmayacak küfürler sıralamaya başladı. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili gece yarısı açıklama yaparak, “Bu bir provokasyon. Geçenlerde başarısızlıkla sonuçlanan parlamento baskınının devamı gibi görünüyor. Birileri Gürcistan ile Rusya arasında yeni savaş patlak vermesini istiyor” dedi. Rusya parlamentosu da tepki göstererek Gürcistan’dan ithal edilen şarap ve maden suyuna yasak konmasını talep etti. Rustavi-2 TV kanalının Gürcistan’ın eski lideri Mihail Saakaşvili’ye ait olduğu söyleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle