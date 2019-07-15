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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriGürcistan-Ermenistan sınır kapısında radyoaktif madde ele geçirildi
GeriDünya Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında radyoaktif madde ele geçirildi 
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Dünya
İHA
15.07.2019 - 22:38, Son Güncelleme:

Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında radyoaktif madde ele geçirildi 

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Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında radyoaktif madde ele geçirildi 

Gürcistan’ın Marneuli kentinin Sadakhlı köyündeki Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında, Rusya’ya radyoaktif madde taşıdığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı. 

Marneuli kentinin Sadakhlı köyünde yer alan Gürcistan-Ermenistan sınır kapısında bir Ermeni vatandaşı M.Militos'un kendisine ait olan minibüsün içinde dört toryum maddesi taşıdığı tespit edildi.

Şahıs gözaltına alınırken, Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi’nin yaptığı açıklamada, “Toplam ağırlığı 71.63 kg olan kutuyu kontrol ederken, nükleer bir madde olan radyoaktif “Toryum 232” izotopu bulundu. Bu madde insan hayatı ve sağlığı için tehlikelidir” denildi. 

Ermenistan vatandaşının 5 ila 10 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor. 

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