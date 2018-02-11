Gurbetçiden Mehmetçik’e karavan bağışı

YAKLAŞIK 27 yıldır Almanya’nın Düsseldorf şehrinde yaşayan Murat Güneş, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan askerlere karavanını hediye etmeye karar verdi. Kardeşi Abdullah Güneş ile birlikte 4 günde Düsseldorf’tan Hatay’a giden Güneş, işlemlerinin ardından karavanını Gümrük İl Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Görevlilerin, karavanı Antakya Kaymakamı aracılığıyla operasyona katılan askerlere ulaştıracağı öğrenildi.





Murat Güneş, bir yıl önce aldığı karavanını maddi sıkıntı yaşadığı için Almanya’da satılığa çıkardığını söyledi. Bu sırada Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığını anlatan Güneş, maddi sıkıntısını bir kenara bırakarak karavanını Mehmetçiğe bağışlamaya karar verdiğini belirtti.

‘BENİM DE BİR KATKIM OLSUN’

Harekatı uzaktan yabancı gibi seyretmek istemediğini belirten Güneş, şunları söyledi: “Yurt dışında uzaklarda olabiliriz ama kalbimiz Türkiye’de. Vatan bizim için her şeydir. Askeri operasyon başladıktan sonra kendime yabancı gibi seyretmeyi yediremedim. Televizyonda kadınlarımızın yemek yaptıklarını gördüm. Gerçekten çok duygulandım, çok etkilendim ve ben de karavanımı Mehmetçik’imize bağışlamaya karar verdim. Devletimiz bütün ihtiyaçlarını karşılıyor, bundan eminiz ama benim de bir katkım olsun istedim. Vatanına âşık insanlar olarak seyirci kalmamak için karavanı askerimize hediye etmek istedim.”

BUGÜN KARAVANI, YARINI CANIMI BIRAKIRIM

Hatay’a 4 günde vardık. Gümrük işlemlerini hallettik, askerimize teslim edeceğiz. Bu, sadece sembolik olarak askerimizin ve vatanımızın yanında olduğumuzu göstermek için küçük bir armağan. Karavanın içerisinde 3-5 asker yatarsa çok gururlanırım, çok mutlu olurum. İçinde çok güzel barınma imkanı sağlanabilir. Kalorifer olduğu için üşümezler, en azından dışarıda sularını ısıtıp içinde duş alabilirler.”





“Almanya’da hâlâ Türk pasaportuyla dolaşıyorum. İstesem 8 yıl içinde Alman vatandaşlığı alabilirdim, almadım. Her zaman için Türk askeri olarak hayatımı sürdürebilmek ve devletim beni çağırdığında ilk gelen kişilerden birisi olmak için hâlâ Türkiye Cumhuriyeti kimliğini ve pasaportunu taşımaktayım. Bugün karavanımı bırakıyorum, yarın da devletim çağırdığı takdirde canımı burada bırakırım. İnşallah Allah bize şehit olmayı nasip eder.”





Abdullah Güneş de ağabeyiyle herkes gibi Mehmetçik’e destek olmak istediklerini belirterek, “İnşallah faydalı olur. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum; bize hakkını helal etsin, başka bir şey istemiyorum çünkü bizim için çok uğraşıyor. Ben bunun farkında olan birisi olarak Cumhurbaşkanımızdan helallik istiyorum” dedi.