Gurbetçi kardeşlerin cenazesi İzmit’te toprağa verildi

YURTSEVER kardeşlerin cenazeleri, uçakla getirildikleri Atatürk Havalimanı’ndan alınarak karayoluyla İzmit’e götürüldü. İki kız kardeşin babala Aytekin, annesi Ayşe ve kardeşi Metin Yurtsever gözyaşlarını tutamadı. Tabutlarına duvak konulan kız kardeşlerin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Hatipköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ile aile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Almanya’nın Bavyera eyaletinde 19 Ocak’ta, anaokulu öğretmeni Melike Yurtsever’in kullandığı otomobil başka bir araçla çarpışmış, kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan Melike ile üniversite öğrencisi kardeşi Merve Yurtsever, yaşamını yitirmişti.