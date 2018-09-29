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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
29.09.2018 - 00:49, Son Güncelleme:

Güneyden İdlib içine hareket başladı

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Güneyden İdlib içine hareket başladı

Suriye’de bulunan muhalif ve Türk kaynaklar, İdlib’in güneyinde terör örgütü HTŞ içinde yer alan bazı grupların kent içine doğru hareket ettiğini doğruladılar. Hareketliliğin ilerleyen günlerde artmasının beklendiği de belirtildi.

Türkiye ile Rusya’nın Soçi’de imzaladığı mutabakatta belirlenen tampon bölge içinden çekilmesi gereken Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) unsurlarından bazılarının vilayetin güney kesimlerinden İdlib içine doğru çekilmeye başladığı öğrenildi.

HTŞ’nin İdlib mutabakatına uyacağına dair sahadan bilgilerin gelmesinden sonra, bölgede şu aşamada “tam çekilme olarak” adlandırılmasa da hareketlilik olduğu belirtildi. Bölgedeki muhalif kaynaklar ile Türk kaynaklar, Hürriyet’e İdlib’in güneyinde HTŞ içinde yer alan gruplardan bazılarının kent içine doğru hareket ettiği bilgisini verdiler. Hareketliliğin topyekûn bir anlayışla yapılmadığını ancak ilerleyen günlerde daha da hızlanmasının umut edildiğini belirten kaynaklar, HTŞ içinde farklı gruplar olduğunu, bunlardan her biriyle değişik yöntemler uygulanarak temasa geçildiğini bildirdi.

Güneyden İdlib içine hareket başladı

GÜNEYDEN ÇEKİLİYORLAR

Radikal grupların çekilmeye başladığına dair ilk açıklama New York’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Önceki gün de Suriye’de ılımlı muhaliflerden bir yetkili Reuters haber ajansına HTŞ’nin üçüncü kişiler aracılığıyla bölgedeki Türk silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına mutabakatla ilgili olumlu mesajlar verdiğini söylemişti. Kaynaklar söz konusu hareketliliğin, yakınlarda Hmeymim hava üssünün olması nedeniyle Rusya’nın önem verdiği güney kesimlerde yaşandığı bilgisini paylaştı. İdlib’in güneybatısı ile güneyine denk gelen Zeytinlik ve Morek arasında TSK’nın dört ayrı gözlem noktası bulunuyor. Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmaya göre, İdlib’de ağır silahların bırakılmasıyla birlikte coğrafi koşullar ve nüfus durumu da dikkate alınarak 15-20 kilometre derinliğe sahip tampon bölgenin 15 Ekim’e kadar kurulması gerekiyor.

Öte yandan anlaşmanın devamlılığına önem veren Ankara destekli ılımlı muhalif gruplar da Gaziantep ile İdlib bölgesinde toplantı üstüne toplantı yapıyor. Toplantılarda Soçi mutabakatının 15 Ekim’e kadar arazide hayata geçirilmesi yollarının görüşüldüğü bildirildi.

Güneyden İdlib içine hareket başladı


‘TAHLİYELER BAŞLADI’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün BM’de düzenlediği basın toplantısında İdlib anlaşmasının uygulandığını ve tahliyelerin başladığını ifade etti. Lavrov, “İki gün önce burada İran ve Türkiye dışişleri bakanlarıyla görüştük ve bu anlaşmanın uygulandığını tespit ettik. Bu silahsız bölgeden militanlar ve ağır silahlar tahliye ediliyor” dedi. Nusra ve benzer terör örgütü üyelerinin Suriye’den Afganistan’a nakledilmeleri gibi şüphelerinin olduğunu belirten Lavrov, “Buna izin verilmemeli. BM’nin de terör örgütü listesinde yer alan Nusra’cılar ya orada yok edilmeli ya da yakalanarak adalete teslim edilmeli. Biz Rusya olarak başka şıkkı kabul edemeyiz” ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca S-300 hava savunma sistemlerinin Suriye’ye sevkıyatının başladığını açıkladı.

Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA

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