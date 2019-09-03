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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
03.09.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

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İzmirli İrem Çıray, yüksek lisans için gittiği Güney Kore’de adeta turizm elçisi oldu. Youtube kanalında çok sayıda abonesi olan Çıray, aynı zamanda bir televizyon programı için çektiği videolarla Türkiye’yi Güney Korelilere tanıtarak ülkeye turist kazandırıyor.

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  • Güney Korelilere Türkiyeyi tanıtarak meşhur oldu
  • Güney Korelilere Türkiyeyi tanıtarak meşhur oldu
  • Güney Korelilere Türkiyeyi tanıtarak meşhur oldu
  • Güney Korelilere Türkiyeyi tanıtarak meşhur oldu
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İzmirli 27 yaşındaki İrem Çıray, eğitim için gittiği Güney Kore’de ünlü oldu. Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nü bitirdikten sonra Güney Kore’ye giderek Seoul ChungAng University’de 'Medya ve İletişim' alanında yüksek lisans yapan Çıray, önce Güney Koreli bir ekibin Youtube kanalında yer aldı.

Genç kadın daha sonra kendi kanalını açarak burada Türklere Güney Kore’yi anlatmaya başladı. Bir televizyon programından gelen teklif ise onun hayatını değiştirdi.

Program için çeşitli videolar çeken Çıray, Türkiye’nin turistik yerlerini ve kültürünü tanıtıyor, Güney Koreli turistlerin Türkiye’ye seyahat etmelerini sağlıyor.

Programın ardından çok sayıda Güney Korelinin kendisine mesajlar attığını, tavsiye ettiği yerlerden fotoğraflar yolladığını belirten İrem Çıray, kendine ait Youtube kanalında da Türkiye tanıtımlarına ağırlık vereceğini belirtti.

HER GELDİĞİNDE TANITIM VİDEOLARI ÇEKİYOR

4 yıldır Güney Kore’de yaşadığını söyleyen Çıray, “Yüksek lisans eğitimimi bitirdikten sonra iş kapıları açılınca orada kalmaya karar verdim. Şu anda bir televizyonda yer alıyorum. Aynı zamanda dizi yazarlığı ve oyunculuk da yapıyorum. Önceden Güney Koreli bir ekiple Youtube kanalımız vardı. O kanaldan ayrılıp kendi Youtube kanalımı açınca yeni iş kapıları da açıldı. Kendi kanalımda Güney Kore’yi merak edenler için ülkenin tanıtımını yapıyorum. Televizyon programı için çektiğim videolarda ise Türkiye’yi tanıtıyorum. Dünyalı Hayatı isimli televizyon programı için ülkeme her geldiğimde 4-5 video çekiyorum. Türkiye tanıtımı yaptığım videolara kendi kanalımda da ağırlık vermeyi düşünüyorum” dedi.

“BANA ‘TAVSİYE ETTİĞİN YERE GELDİK’ DİYE MESAJ ATIYORLAR”

Güney Korelilerin Türkiye’ye ilgisinin çok fazla olduğunu ifade eden Çıray, “Her tatilde Türkiye’ye gelmeye çalışıyorlar. Bu sebeple gelmeden önce ülkeyi çok merak edip araştırma yapıyorlar. Ben de en çok tercih ettikleri bölgelerle ilgili videolar çekiyorum. Benim videolarım sayesinde Antalya, Kapadokya, Pamukkale’ye gelen çok sayıda Güney Koreli oldu. Bana sosyal medyadan mesaj atıyorlar. Gittikleri yerden fotoğraf atıp ‘tavsiye ettiğin yere geldik’ diyorlar. Bu çok hoşuma gidiyor” diye konuştu.

“BENİ TANIYIP YANIMA GELİYORLAR”

Güney Kore’ye ilk gittiği yıl bazı zorluklarla karşılaştığını dile getiren Çıray, “Şu anda olduğum konumu tahmin bile edemezdim. Ben Güney Kore’ye sadece eğitim için gitmiştim. Eğitim bitince de dönme planları yapıyordum. İlk gittiğimde zorluklar yaşadım. Başka bir ülkede yaşamak kolay değil. Çalışıp buralara kadar geldiğim için çok mutluyum. Güney Kore’de tanınıyor olmak beni şaşırtıyor. İnsanlar yanıma gelip beni takip ettiklerini, tanıttığım yerlere gitmek istediğini söylüyor. Seyahat planlarına Türkiye’yi de eklediklerini söylediklerinde çok mutlu oluyorum” ifadelerini kullandı.

"FUTBOL, KEBAP VE DONDURMADAN FAZLASINA SAHİBİZ”

Güney Korelilerin Türkleri çok sevdiğini, bir süre daha ülkede kalıp yeni projeler üretmeyi planladığını belirten Çıray, şunları söyledi:

“Güney Kore’ye gidip Güney Kore’yi tanıtan Youtuber’lar artmaya başladı ama Türkiye’yi Güney Kore’ye tanıtan bir Youtuber yok. Bu alanda tek olduğum için değil, Korelilere Türkiye’ye tanıttığım için mutluyum. Korelilere ‘Türkiye’ denince akıllarına futbol, kebap ve dondurma geliyor. Ben hep bunlardan daha fazlasına sahip olduğumuzu göstermek istiyordum. Böyle bir fırsat elime geçti. Şimdi televizyon programlarında yayınladığım videolara benzer videoları kendi kanalıma yükleyip ülkemizi tanımaya devam etmek istiyorum.”

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