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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
23.07.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Güney Kore'den Rusya'ya "ihlal" uyarısı

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Güney Kore'den Rusya'ya "ihlal" uyarısı

Güney Kore, Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ni (KADIZ) ihlal ettiği gerekçesiyle Rus savaş uçaklarıyla ilgili Moskova yönetimine resmi uyarı yaptı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ko Min-jung, yaptığı açıklamada, Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Çung Eui-yong'un Rusya'ya konu hakkında resmi uyarıda bulunduğunu bildirdi.

Çung'un, Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev'a ilettiği mesajda, Güney Kore makamlarının olayı çok ciddiye aldığı ve bu tarz bir eylemin tekrarlanması durumunda çok daha ciddi tedbirler alınacağı belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, bu sabah 3 Rus savaş uçağının Kore Yarımadası ile Japonya arasındaki Liancourt Kayalıkları civarında KADIZ'a izinsiz girdiği bildirilmişti.

Rus uçaklarıyla birlikte Çin'e ait iki askeri uçağın da KADIZ'ı ihlal ettiği belirtilmiş ancak uçuşların eşgüdümlü olup olmadığının bilinmediği kaydedilmişti.

Güney Kore, ihlal üzerine uçaklara uyarı ateşi açtığını duyurmuş, Rusların uyarı ateşine karşılık vermediği ifade edilmişti.

Rusyadan Güney Korenin hava sahası ihlali iddiasına yalanlama
Rusya'dan Güney Kore'nin hava sahası ihlali iddiasına yalanlama

HAVA SAVUNMA VE TANIMLAMA BÖLGESİ (ADIZ)

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi (ADIZ) genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor. Tanımlama bölgesi, ülkenin hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Tarihteki ilk ADIZ, ABD Başkanı Harry Truman tarafından Kore Savaşı'nın başlamasının ardından ulusal acil durum düzenlemeleri kapsamında Aralık 1950'de ABD hava sahası için ilan edilmişti. Dünya 20'ye yakın ülkede ADIZ hava sahası tanımı bulunuyor.

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