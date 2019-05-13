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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.05.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Güney Kore'den Kuzey Kore'nin füze denemesine tepki

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Güney Kore'den Kuzey Kore'nin füze denemesine tepki

Güney Kore, Kuzey Kore'nin geçen hafta yaptığı kısa mesafeli güdümlü füze denemelerine karşı Patriot Füze Savunma Sistemi odaklı savunma kapasitesi geliştirdiğini kaydetti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çoi Hyun-soo, Pyongyang yönetimince geçen hafta Kuzey Pyongyang'dan doğu istikametinde Japon Denizi'ne ateşlenen iki kısa menzilli füzeyle ilgili değerlendirmede bulundu.    Bu tür tehditlere karşı füze savunmalarını güçlendireceklerini belirten Çoi, Kuzey'den gelebilecek kısa menzilli füze saldırılarına karşı ABD yapımı Patriot Füze Savunma Sistemi odaklı savunma kapasitesinin geliştirildiğini ifade etti.     

Sözcü Çoi, "Bu kapasitemizi geliştirerek her yönden gelebilecek tehditlere karşı koruma sağlayacağız." dedi.     

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin 10 Mayıs'ta kendi sınırlarından Japon Denizi'ne doğru iki "kısa menzilli füze" atışı yaptığı, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığı bildirilmişti.     

Açıklamada, füzelerin Rus yapımı kısa menzilli güdümlü İskander füzelerinin bir versiyonu olduğunun tahmin edildiği kaydedilmişti.     

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta da Japon Denizi'ne doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.       

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