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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
19.10.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

Güney Kore'den ABD'ye yaptırım açıklaması

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Güney Kore'den ABD'ye yaptırım açıklaması

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Moon Chung-in, Kuzey Kore'ye yaptırımları kaldırmak için ABD'nin onayına ihtiyaç duymadığını söyledi.

Yonhap haber ajansına göre Moon Chung-in bir röportajında, Güney Kore ile ABD arasındaki ilişkilerin iki egemen devlet perspektifinden görülmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına ilişkin Seul yönetiminden gelen açıklamalara, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar." şeklindeki yanıtına tepki gösteren Moon, "Onay ifadesi yanlış, bunun yerine istişare ve uzlaşma kelimeleri doğru olur. O (Trump), 'Güney Kore, ABD ile istişare etmeden veya uzlaşmadan yaptırımları kaldırmayacak' demeliydi." diye konuştu.

Moon, Seul'un, Kuzey Kore'ye yaptırımları kaldırmak için ABD'nin onayına ihtiyaç duymadığının altını çizerek, "Güney Kore, bağımsız ve egemen bir devlettir. ABD Başkanı nasıl böyle konuşabilir? Biz neden ABD'nin direktiflerini izlemek zorunda olalım? Eğer zorundaysak biz bağımsız bir ülke miyiz? " ifadelerini kullandı.

"24 MAYIS ÖNLEMİ"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Seul'ün, 2010'da 45 Güney Koreli denizcinin ölümüne yol açan savaş gemisine saldırının ardından alınan ve "24 Mayıs önlemi" olarak adlandırılan yaptırımların büyük ölçüde kaldırılmasını değerlendirdiklerini duyurmuştu.

Açıklamanın ardından Trump, Güney Kore'nin ABD'nin onayı olmadan Pyongyang'a yaptırımları kaldırmayacağını savunarak, "Bizim onayımız olmadan yapmayacaklar. Onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Güney Kore'ye ait bir savaş gemisinin 2010'da batmasının ardından Güney Kore, gemiyi batırmakla suçladığı Kuzey Kore'ye tek taraflı yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un, 27 Nisan'da iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmesinin ardından iki ülke arasında 65 yıldır devam eden gerginlik yerini barış ortamına bıraktı.

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