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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.04.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Güney Kore'de yolsuzluk duruşması canlı yayınlanacak

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Güney Kore'de yolsuzluk duruşması canlı yayınlanacak

Güney Kore'de mahkeme, yolsuzluk ve yetkilerini kötüye kullanmaktan cezaevinde bulunan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin karar duruşmasının canlı yayınlanmasına onay verdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Park'ın davasıyla ilgilenen 3 yargıcın, kamu çıkarları gibi çeşitli faktörleri göz önüne alınarak, cuma günü cezanın açıklanacağı duruşmanın canlı yayınlanmasına onay verdiğini açıkladı.

Mahkemenin, duruşma salonunda düzeni sağlamak ve medyanın aşırı ilgisinin önüne geçmek için görüntüyü kendi araçlarıyla servis edeceği kaydedildi.
Savcılık, eski Devlet Başkanı Park için 30 yıl hapis cezası talep ediyor.

Park'ın ve savcıların, cuma günü verilecek kararın ardından temyize başvurma hakkı bulunuyor.  Eski Devlet Başkanı'nın, Mayıs 2013 ve Eylül 2016 döneminde Ulusal İstihbarat Servisinden (NIS) toplam 3,43 milyon dolar rüşvet aldığını ileri süren savcılık, üç istihbarat şefinin Park'a her ay para verdiğini belirlemişti.

Savcılık, yıl başında Park'a yönelik rüşvet ve zimmete para geçirme suçlamalarını iddianameye eklemişti.

Park'ın Güney Kore'de görevinden azledilen ilk devlet başkanı olmasına yol açan skandal, yakın dostu Choi Soon-sil'in, resmi görevi bulunmamasına rağmen devlet işlerine müdahil olduğunun, Park ile ilişkisini kullanarak iş adamlarını bazı vakıflara bağış yapmaya zorladığının ortaya çıkmasıyla patlak vermişti.

Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. Anayasa Mahkemesi, 10 Mart 2017'de Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine hükmetmişti. Park, 30 Mart 2017'den bu yana Seul Merkez Bölge Mahkemesi'nde tutuklu yargılanıyor.

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