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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
10.01.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Güney Kore'de müstehcen site kurucusuna hapiz cezası

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Güney Kore'de müstehcen site kurucusuna hapiz cezası

Güney Kore'nin en büyük cinsel içerikli sitelerinden birinin kurucu ortağına dört yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, Song soyadlı kadını 'müstehcen malzemelerin dağıtımına yardım ve yataklıktan' suçlu bulundu.

Soranet adlı cinsel içerikli sitenin bir milyondan fazla kullanıcısı vardı. Sitede çoğu gizli kamera görüntülerinden oluşan ve görüntülerdeki kadınların rızaları olmadan yayınlanan binlerce yasa dışı video vardı.

Güney Kore'de cinsel içerikli video üretip yaymak suç sayılıyor.

Soranet, halkın tepkileri üzerine kapatıldı.

Geçen yaz Güney Kore'de kadınlar yasa dışı cinsel içeriğe karşı hükümetin harekete geçmesi için sokaklarda protesto gösterileri düzenledi.

Mahkeme Song'a 1.25 milyon dolar para cezası da verdi ve 80 saatlik cinsel şiddet karşıtı eğitim alması kararlaştırıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Korea Herald gazetesinin haberine göre 1999-2016 yıllarında ülke dışındaki sunucularla işletilen siteyi, 45 yaşındaki Song'un yanı sıra, aralarında kocasının da olduğu dört kişi yönetiyordu.

Song, polisin site hakkında inceleme başlattığı 2015 yılında Yeni Zelanda'ya kaçtı ama pasaportu iptal edilince Güney Kore'ye dönmek zorunda bırakıldı.

Suçlamaları reddeden Song internet sitesinden kocası ve bir başka çiftin sorumlu olduğunu iddia eteti.

Yabancı ülke pasaportları bulunan diğer üç kişiden hala aranıyor.

İnternet sitesi, çoğu tuvaletlere, mağazaların kıyafet deneme odalarına yerleştirilen gizli kameralar veya eski sevgililerin intikam için siteye gönderdiği videolardan oluşuyordu.

Videolardaki kadınlardan bazıları intihar etmişti.

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