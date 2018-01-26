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    Güney Kore'de hastanede facia! En az 41 ölü

    AA-DHA
    26.01.2018 - 08:10 | Son Güncelleme:

    Güney Kore'nin Miryang kentinde, bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre, en az 41 kişi öldü, 10'u ağır 45 kişi de yaralandı.

    Güney Kore’nin Miryang kentinde, bir hastanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre, en az 41 kişi öldü, 10’u ağır 45 kişi de yaralandı.

    Yetkililer, çoğunlukla bakıma muhtaç yaşlı kimselerin kaldığı Sejong Hastanesi’nde çıkan yangının acil servis bölümünde başlayarak binayı sardığını ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı. 

    Hastanenin birinci katında başladığından şüphelenilen yangın sırasında içerideki hasta sayısının 100'den fazla olduğu belirtilen haberde, olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin alevleri 1 saat 40 dakikada söndürdüğü aktarıldı. Haberde, binadan tahliye edilen hastaların bir bölümünün olay mahalline en yakın hastanelere götürüldüğü bilgisi verildi.

    Olayda hayatını kaybedenlerin kimlik tespitiyle ilgili çalışmalar sürüyor.

    Etiketler: HASTANE
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