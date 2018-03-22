GÃ¼ney Kore'de fazla mesaiye Ã§ok ilginÃ§ Ã§Ã¶zÃ¼m

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
22.03.2018 - 17:20, Son GÃ¼ncelleme:

Güney Kore'de fazla mesaiye çok ilginç çözüm

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Güney Kore'de fazla mesaiye çok ilginç çözüm

GÃ¼ney Kore'de, kamu gÃ¶revlilerinin fazla mesai yapmalarÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n bilgisayarlarÄ±nÄ±n cuma gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde kapatÄ±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

BBC'nin haberine gÃ¶re, sadece baÅŸkent Seul'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek bu yeni uygulamayla, kamu gÃ¶revlilerinin Ã§alÄ±ÅŸma saatleri aÅŸamalÄ± olarak dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lecek.
Uygulamaya gÃ¶re, 30 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n bilgisayarlarÄ± yerel saatle 20.00'de kapatÄ±lacak. Nisan ayÄ±nÄ±n ikinci ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ haftalarÄ±ndaki cuma gÃ¼nlerinde Ã§alÄ±ÅŸanlar 19.30'da bilgisayarlarÄ±nÄ± kapatacak.

MayÄ±s ayÄ±ndan itibaren ise her cuma gÃ¼nÃ¼ kamu gÃ¶revlileri, 19.00'da bilgisayarlarÄ±nÄ± kapatarak iÅŸ yerinden ayrÄ±lacak.

Seul yÃ¶netimi, istisnalar hariÃ§ tÃ¼m kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n uymasÄ±nÄ±n zorunlu olduÄŸu bu uygulamayla memurlardaki fazla Ã§alÄ±ÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yeni dÃ¼zenlemeye raÄŸmen, kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 67,1'i, kendilerinin bu uygulamadan muaf tutulmasÄ±nÄ± istiyor.

GÃ¼ney Kore, dÃ¼nyada en fazla Ã§alÄ±ÅŸma saatinin olduÄŸu Ã¼lkelerin baÅŸÄ±nda geliyor. Kamu gÃ¶revlileri yÄ±llÄ±k ortalama 2 bin 739 saat Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu sÃ¼re, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerdeki ortalama mesai sÃ¼resinden bin saat daha fazla.ÂGÃ¼ney Kore Meclisi, bu ay baÅŸÄ±nda Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± yasa ile haftalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸma saatini 68'den 52'ye dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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