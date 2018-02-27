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    Güney Kore'de eski devlet başkanına hapis talebi

    AA
    27.02.2018 - 10:45 | Son Güncelleme:

    Güney Kore'de savcılar, görevini kötüye kullanma ve rüşvet alma suçlamalarından yargılanan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'in 30 yıl hapse mahkum edilmesini istedi.      

     

    Başkent Seul'deki Bölge Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında iddia makamı, Park'ın görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamalarından 30 yıl hapis ve 110 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep etti.      

    Park'ın katılmadığı duruşmada söz alan savcılar, Park'ın "anayasal düzeni bozmak ve toplumun devlete olan güvenine zarar vermekten" pişmanlık duymadığını ileri sürdü.      

    Savcılardan Han Dong-hoon, "Buna benzer olayların tekrarlanmaması için mahkemenin, topluma ve politikacılara mesaj vermek amacıyla sert bir ceza uygulaması gerekir." şeklinde konuştu.      

    Mahkemenin, bugünkü duruşmada davaya ilişkin kararın ne zaman açıklanacağını belirlemesi bekleniyor. Park, suçlu bulunması halinde Güney Kore tarihinde hüküm giyen üçüncü devlet başkanı olacak.      

    Eski devlet başkanı Park, arkadaşı Choi Soon-sil ile siyasi iltimaslar karşılığında aralarında Samsung'un da bulunduğu ülkenin en büyük şirketlerinden rüşvet almakla suçlanıyor.      

    Parlamento, 2016'da yaptığı oylamada Park'ın görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti. Park, Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyetinin, 2017'de devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermesinin ardından tutuklanmıştı. Park, Güney Kore tarihinde yargı tarafından görevden alınan ilk devlet başkanı olmuştu.     

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER
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