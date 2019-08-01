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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Temsili
01.08.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Güney Kore'de bir kişi, Japonya'ya tepki olarak kendisini yaktı

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Güney Kore'de bir kişi, Japonya'ya tepki olarak kendisini yaktı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 72 yaşındaki kişi, Güney Kore ile Japonya arasında devam eden ticari ve siyasi gerilim nedeniyle kendisini yaktı.

Yonhap'ın haberine göre, emniyet kaynakları, kimliği açıklanmayan 72 yaşındaki adamın, Güney Kore ile Japonya arasında devam eden ticari ve siyasi gerilim nedeniyle böyle bir eyleme başvurduğunun yüksek olasılık olduğunu açıkladı.     

Emniyet kaynakları, olay yerinde bulunan ve yaşlı adama ait olduğu belirlenen çantada kişisel eşyaların yanı sıra "Japonya'nın Güney Kore'ye uyguladığı ticari yaptırımları geri çekmesi çağrısı" içeren not bulunduğunu kaydetti.     

Çantada, "(Japonya Başbakanı) Abe özür dileyene kadar insanlar mücadeleye devam edecek." yazılı broşürün de yer aldığı aktarıldı.     

Polis, geçmişte Japonya karşıtı eylemlere ya da oluşumlara katılıp katılmadığı soruşturulacak yaşlı adamın tüm vücudunun yandığını ve durumunun ağır olduğunu ifade etti.     

Daha önce de 78 yaşında Kim soyadlı Güney Koreli, Japonya'nın Seul Büyükelçiliği önüne park ettiği aracın içinde kendisini ateşe vermişti.     

Yetkililer, yaşlı adamın eylemden önce bir yakınını arayarak Japonya'ya duyduğu nefret sebebiyle kendisini kurban edeceğini söylediğini belirtmişti.     

Güney Kore vatandaşları Japonya'nın Seul Büyükelçiliği önünde protesto eylemleri düzenliyor. Gösterilerde zaman zaman şiddet olayları yaşanabiliyor.     

Güney Koreli Budist din adamı, iki ülke arasında imzalanan Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te işgalci Japon askerlerinin tecavüzüne ve cinsel istismarına uğrayan mağdur kadınlara tazminat ödenmesine yönelik anlaşmayı protesto etmek amacıyla 2017'de kendisini ateşe vermiş ve yaşamını yitirmişti.     

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARİ KISITLAMALAR     

Birbirlerini hidrojen florid gibi bazı stratejik maddeleri Kuzey Kore'ye yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham eden iki ülke arasında ticari kısıtlamalar sürüyor.     

Japonya, geçen ay başında aldığı kararla, Güney Kore'den florlanmış polimid, hidrojen florid ve resist maddelerin ithalatının, bireysel izne bağlı hale getirileceğini duyurmuştu.     

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceklerini açıklamıştı.     

Japon tarafı ise kararın, ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri nedeniyle güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.     

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'ya, ülkesine uyguladığı ticari kısıtlamaların iki ülke arasında yarım yüzyıla dayanan ekonomik iş birliğini bozacağı ve Japonya'nın daha fazla etkilenen taraf olacağı uyarısında bulunmuştu.     

Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın, Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.     

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